Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Серіал під назвою “The Rise and Fall of Victoria’s Secret” (“Зліт і падіння Victoria’s Secret”) міститиме три частини.

Режисером проєкту став Метт Тернауер, який працював над серіалом “The Reagans” (“Рейгани”) 2020 року, а також над фільмом “Валентино: Останній імператор” 2008 року.

У серіалі “The Rise and Fall of Victoria’s Secret” буде розказана історія бренду і показано, що відбувалося за лаштунками “імперії спідньої білизни”, інформує Harper’s Bazaar.

Творці використовують дані інсайдерів і працівників компанії, щоб розкрити культурні цінності та показати внутрішню роботу бренду.

Буде показано шлях Victoria’s Secret від компанії, що займалася доставленням спідньої білизни поштою, до гіганта роздрібної торгівлі, який пізніше опинився в центрі скандалів.

Останніми роками бренд Victoria’s Secret піддавався критиці. Наприклад, видання The New York Times випустило матеріал, в якому розповіло про токсичну поведінку співробітників компанії, а також розкрило її зв’язок з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, звинуваченим у торгівлі людьми.

У 2019 бренд скасував свій знаменитий показ Victoria’s Secret Fashion Show і заявив, що планує розвиватися по-іншому.

Прем’єра серіалу про Victoria’s Secret запланована на 2022 рік.