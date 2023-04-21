За словами індійських офіційних осіб, обізнаних у цьому питанні, російські постачання військових товарів до Індії зупинилися, оскільки країни намагаються знайти платіжний механізм, який не порушуватиме санкцій США.

Про це повідомляє повідомляє Bloomberg.

Індійські платежі за озброєння на суму понад 2 мільярди доларів застрягли приблизно на рік, а Росія припинила постачання в кредит запасних частин для трубопроводу на суму близько 10 мільярдів доларів, а також двох батарей системи протиракетної оборони С-400, які ще не доставлено, розповіли посадовці, які розмовляли на умовах анонімності через делікатність питання.

Росія є найбільшим постачальником зброї для Індії, необхідної для розв’язання прикордонних суперечок з Пакистаном і Китаєм.

Індія не може розрахуватися за озброєння у доларах США через побоювання щодо вторинних санкцій, тоді як Росія все ще не бажає приймати рупії через нестабільність обмінного курсу.

Нью-Делі також не хоче завершувати угоду в російських рублях через занепокоєння щодо можливості придбати їх достатньо на відкритому ринку за справедливою ціною.

Уряд Індії запропонував Росії використати рупії від продажу зброї для інвестування в індійський борг і ринки капіталу, щоб уникнути накопичення рупій, додали вони, але в російському уряді цю пропозицію відкинули.

Одним із можливих рішень було б використання євро та дирхамів, валют, які використовуються для оплати імпорту в Індію російської сирої нафти, – сказав високопосадовець індійського уряду. Однак використання цих валют для оплати зброї може призвести до більшого контролю з боку США щодо санкцій, ніж до нафти, а також збільшити витрати через несприятливі для Індії курси валют.

Іншим варіантом, який обговорюється, є механізм компенсації Росією закупівель індійського імпорту ціною зброї. Але це нелегко, оскільки минулого року Росія мала позитивне сальдо торгівлі з Індією обсягом 37 мільярдів доларів, що є третім за величиною після Китаю та Туреччини, згідно з даними, зібраними Bloomberg.