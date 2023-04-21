Про це повідомляє повідомляє Bloomberg.
Індійські платежі за озброєння на суму понад 2 мільярди доларів застрягли приблизно на рік, а Росія припинила постачання в кредит запасних частин для трубопроводу на суму близько 10 мільярдів доларів, а також двох батарей системи протиракетної оборони С-400, які ще не доставлено, розповіли посадовці, які розмовляли на умовах анонімності через делікатність питання.
Росія є найбільшим постачальником зброї для Індії, необхідної для розв’язання прикордонних суперечок з Пакистаном і Китаєм.
Індія не може розрахуватися за озброєння у доларах США через побоювання щодо вторинних санкцій, тоді як Росія все ще не бажає приймати рупії через нестабільність обмінного курсу.
Нью-Делі також не хоче завершувати угоду в російських рублях через занепокоєння щодо можливості придбати їх достатньо на відкритому ринку за справедливою ціною.
Уряд Індії запропонував Росії використати рупії від продажу зброї для інвестування в індійський борг і ринки капіталу, щоб уникнути накопичення рупій, додали вони, але в російському уряді цю пропозицію відкинули.
Одним із можливих рішень було б використання євро та дирхамів, валют, які використовуються для оплати імпорту в Індію російської сирої нафти, – сказав високопосадовець індійського уряду. Однак використання цих валют для оплати зброї може призвести до більшого контролю з боку США щодо санкцій, ніж до нафти, а також збільшити витрати через несприятливі для Індії курси валют.
Іншим варіантом, який обговорюється, є механізм компенсації Росією закупівель індійського імпорту ціною зброї. Але це нелегко, оскільки минулого року Росія мала позитивне сальдо торгівлі з Індією обсягом 37 мільярдів доларів, що є третім за величиною після Китаю та Туреччини, згідно з даними, зібраними Bloomberg.
- 17 квітня міністр торгівлі РФ заявив, що Індія та Росія обговорюють угоду про вільну торгівлю, яка може поглибити двосторонні комерційні зв’язки, які “процвітали” після початку війни проти України.