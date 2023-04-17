Індія та Росія обговорюють угоду про вільну торгівлю в межах «активізації відносин»

17 квітня міністр торгівлі РФ заявив, що Індія та Росія обговорюють угоду про вільну торгівлю, яка може поглибити двосторонні комерційні зв’язки, які "процвітали" після початку війни проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Переговори про угоду знаменують активізацію економічних відносин між двома країнами, попри заклики західних країн до Індії поступово дистанціюватися від свого домінуючого постачальника зброї, Росії, через її повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Імпорт Індії з Росії зріс більш ніж у чотири рази до 46,33 мільярда доларів за минулий фінансовий рік, в основному через нафту.

На заході в Нью-Делі міністр торгівлі РФ Денис Мантуров заявив, що сторони приділяють увагу “питанням взаємного доступу продукції на ринки країн”. Він додав, що в Росії затребувані дорожньо-будівельні матеріали та обладнання, хімічна та фармацевтична продукція, і “я впевнений, що це створить можливості для індійських компаній збільшити свої постачання в Росію”.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар зауважив, що пандемія COVID-19 зірвала обговорення щодо зони вільної торгівлі між Індією та Євразійським економічним союзом під керівництвом Росії. Висловивши сподівання, що західні колеги зрозуміють, наголосив, що “це реально може змінити торгові відносини”.

Оголошення було зроблено в той час, коли Нью-Делі також бере участь у дискусіях про зону вільної торгівлі з Великою Британією, Європейським Союзом і Радою співробітництва арабських держав Перської затоки.

Раніше стало відомо, що завдяки сталому попиту з боку Китаю та Індії у Росії можуть підтримувати видобуток нафти на тому ж рівні, що й до війни з Україною. Водночас РФ має труднощі при перенаправленні частини експорту нафтопродуктів з Європи.

У березні представник Індії на саміті G20 Амітабх Кант заявив, що світу варто “відійти” від війни в Україні. Він закликав зосередитись на глобальній бідності.