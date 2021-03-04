Бренд RTFKT Studios, який займається створенням віртуальних кросівок, разом з крипто-художником FEWOCiOUS влаштував аукціон зі своїми товарами через блокчейн і заробив $3,1 мільйона за сім хвилин.

Про це повідомляє Hypebeast.

RTFKT Studios поринув у світ цифрової моди в лютому завдяки феноменальному росту ринку NFT – невзаємозамінних токенів. Це новий вид криптовалюти, що існує винятково у своїй криптосистемі.

Останній розпродаж бренду — результат співпраці з крипто-художником, відомим як FEWOCiOUS, 18-річним хлопцем, який швидко набирає популярність в мережі.

“Приміряти” віртуальні кросівки можна за допомогою фільтрів доповненої реальності в Snapchat та інших застосунках.

Учасники аукціону могли отримати також фізичну пару, хоча по-справжньому цінним в такому випадку є цифровий оригінал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artifact Studios (@rtfktstudios)

Лише за сім хвилин було продано понад 600 пар кросівок трьох стилів на суму понад 3,1 мільйона доларів. Вони вже з’явилися на вторинному ринку за ціною близько 5000 доларів США за пару.