Про це повідомляє Reuters.
За даними Китайської асоціації автовиробників (CAAM), в березні продажі досягли 2,53 мільйона автомобілів, що на 74, 9% більше, ніж в минулому році.
Продажі автомобілів на новій енергії (NEV), в тому числі електромобілів на батарейках, гібридних автомобілів з бензиново-електричним приводом і автомобілів на водневих паливних елементах, виросли в березні на 239 % до 226 000 одиниць.
Зазначається, що виробники NEV, такі як місцеві Nio Inc і Xpeng Inc, а також іноземні групи, такі як Tesla Inc, розширюють виробничі потужності в Китаї, просуваючи більш екологічні автомобілі для зниження забруднення повітря.
Інша китайська автомобільна організація повідомила, що в березні Tesla продала 35 478 автомобілів китайського виробництва.
- Раніше повідомлялося, що компанія Volkswagen інвестувала близько 40 мільярдів доларів у дослідження і розробку електромобілів, а також в заводські технології, необхідні для їхнього створення і представила компактний кросовер-позашляховик Volkswagen ID.4.