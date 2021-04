Про це повідомляє Reuters.

За даними Китайської асоціації автовиробників (CAAM), в березні продажі досягли 2,53 мільйона автомобілів, що на 74, 9% більше, ніж в минулому році.

Продажі автомобілів на новій енергії (NEV), в тому числі електромобілів на батарейках, гібридних автомобілів з бензиново-електричним приводом і автомобілів на водневих паливних елементах, виросли в березні на 239 % до 226 000 одиниць.

Зазначається, що виробники NEV, такі як місцеві Nio Inc і Xpeng Inc, а також іноземні групи, такі як Tesla Inc, розширюють виробничі потужності в Китаї, просуваючи більш екологічні автомобілі для зниження забруднення повітря.

Інша китайська автомобільна організація повідомила, що в березні Tesla продала 35 478 автомобілів китайського виробництва.