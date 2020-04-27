Вже в середу на черговому засіданні Уряду планується прийняти рішення, яке врегулює роботу агропродовольчих ринків в умовах карантину.

Про це зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомляє пресслужба міністерства.

“Ринки мають великий соціальний ефект. Від них залежать і фермери, і прості люди. Сьогодні спільно з МОЗ вже розроблена концепція безпечного функціонування ринків та механізму впливу на них за недотримання правил. Прийняття цих вимог дозволить до кінця тижня відновити роботу близько 280 ринків по всій Україні”, – повідомив Міністр Ігор Петрашко.

Зокрема, йдеться про такі протиепідемічні вимоги, як: вимірювання температури, масковий режим, соціальна дистанція, обмежена кількість одночасного перебування покупців, постійна доступність дезинфекційних засобів та ін. Для моніторингу дотримання наведених вище вимог на агропродовольчому ринку будуть постійно присутні інспектори Держпродспоживслужби.

Крім того, Міністр звернув увагу на актуальне питання щодо надання можливості фермерам реалізовувати свою продукцію не лише на продовольчих ринках, а й в магазинах.

“Наразі ми ведемо діалог з мережами магазинів, щоб наші селяни, наші фермери змогли продавати свою продукцію у цих мережах у тому числі. Ми розуміємо, що у більшості випадків магазини спеціалізуються на оптових закупівлях, які малий фермер не може запропонувати. Саме тому зараз ми аналізуємо ситуацію і готуємо зміни до існуючого регулювання, які б спростили доступ українського виробника до поличок магазинів”, – зазначив Ігор Петрашко.