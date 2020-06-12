Статус України як партнера НАТО з розширеними можливостями не впливає на членство в альянсі.

Про це повідомляється на офіційному сайті НАТО.

Відзначається, що Україна брала участь у військових операціях в Косово і Афганістані.

“Союзники високо цінують цей внесок, який демонструє прихильність України євроатлантичної безпеки”, – сказано в повідомленні.

Воддночас також повідомляється, що новий статус України забезпечити їй доступ до програм НАТО і можливість широкого обміну інформацією.

В даний момент Україна – один з шести партнерів по розширеним можливостям разом з Фінляндією, Австралією, Швецією, Йорданією і Грузією.

“Статус України як партнера по розширеним можливостям не впливає на рішення щодо членства в НАТО. Союзники по НАТО продовжують заохочувати і підтримувати Україну в її зусиллях по проведенню реформ, в тому числі в сфері безпеки і оборони, щодо громадянського контролю і демократичного нагляду, а також в боротьбі з корупцією”, – підкреслюють в альянсі.