Про це повідомив народний депутат від “Європейської Солідарності” Володимир В’ятрович у Facebook.

В’ятрович зазначив, що з 1 трильйону 363 мільярдів видатків держбюджету на 2021 рік на культуру виділено 7,5 мільярдів або 0,55%. Ця цифра, за словами нардепа, є яскравим свідченням “залишкового фінансування” культури.

В проєкті бюджету-2022 видатки на 100 мільярдів (7,6%) перевищують цьогорічні. Відповідно збільшуються видатки майже на всі галузі, але не на культуру.

“І без того мізерні державні видатки на культуру уряд не лише не збільшує, а зменшує до 6,8 млрд грн. (0,46% від усіх видатків)”, – повідомив В’ятрович.

Нардеп зауважив, що ще рельєфніше картина проступає в розрізі окремих бюджетних програм. Наприклад, фінансування програми “Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин” зменшується майже в 4 рази – з 242 до 69 мільйонів гривень.

У 4 рази – з 1.200 до 300 мільйонів – зменшуються видатки на розвиток і будівництво закладів загальнодержавного значення.

В 10 разів – з 1 мільярду до 100 мільйонів – зменшується субвенція місцевим бюджетам на ремонт і реставрацію пам’яток культури, що перебувають у комунальній власності.

Нардеп наголосив, що навіть там, де видатки не зменшуються, вони й близько не відповідають потребам. Наприклад, на Інститут книги, як і цього року, передбачено 152 мільйони при потребі близько 700 мільйонів. За його словами, за такого рівня фінансування не може бути й мови ні про нормальне поповнення бібліотечних фондів, ні про ваучери для випускників шкіл на придбання книжок, ні про дієву підтримку видавців та книгарень.

“На формування позитивного іміджу України у світі, всі програми Українського інституту МЗС і зв’язки з українцями за кордоном передбачено 74 мільйони гривень. Три мільйони доларів, тобто практично нічого. На захист національного інформаційного простору уряд закладає “аж” 50 мільйонів гривень. Цей перелік можна продовжувати.”, – зазначив В’ятрович.

Нардеп додав, що річ не у нестачі коштів, адже бюджети, наприклад, правоохоронних органів, зростають на мільярди.