Проєкт «Книжки без кордонів» представлено вже в 37 країнах світу – Зеленська

Про це вона написала в Telegram.
За словами Зеленської, через російське вторгнення українські книжки потерпають так само, як люди. Відтак, щоб наочно продемонструвати це світу, на Лондонському книжковому ярмарку, який нещодавно відбувся у Великій Британії, були представлені меблі та речі зі знищених бібліотек.
“Та книжки – не лише жертви. Вони, як і вся наша культура, є нашою підтримкою. Я часто чула зворушливе “Нарешті рідна книжка, рідною мовою!” від учасників міжнародного проєкту “Книжки без кордонів”. Торік спільно з посольствами роздавали видання за макетами наших видавництв дітям українських переселенців у різних країнах”, – йдеться в дописі.
Крім того, перша леді зазначила, що в щорічному конкурсі Best Baltic Book Design 2023, на якому Україна була присутня як запрошена країна, одну з нагород отримав “Довідник безбар’єрності” – унікальне видання про рівність і коректну взаємодію.
Цей проєкт дозволяє знайомити світ з Україною та літературою через українські книжкові полички.
Зокрема першу поличку відкрито в Національній бібліотеці Вірменії, бібліотеці Спільноти зовнішньої політики Індонезії, Столичній бібліотеці Угорщини, Маріборській бібліотеці Словенії. Уже друга з’явилася на Кіпрі, у бібліотеці Муніципального музею. Поповнилася 50 українськими книжками бібліотека міста Лінчепінг у Швеції.
Загалом вже відкрито 170 поличок у 37 країнах – це близько 44 тис. книжок.
- Американський актор, лауреат премії “Оскар” Леонардо Ді Капріо долучився коштами до благодійного фонду Олени Зеленської. Сума внеску не розголошується.
- Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у діалозі зі студентами-архітекторами та представниками професійної спільноти, присвяченому майбутнім українським містам, комфортним і безбар’єрним для жителів, а також розповіла про “Альбом безбар’єрних рішень”.
- “Українські книжкові полички” під патронатом Олени Зеленської з’явилися вже в 34 країнах світу.