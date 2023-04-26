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Проєкт «Книжки без кордонів» представлено вже в 37 країнах світу – Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що проєкт "Книжки без кордонів" реалізовано вже у 37 країнах. У цілому на 170 поличках вже знаходиться 44 тисячі книжок.

Середа, 26 квітня 2023, 18:01
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Про це вона написала в Telegram.

За словами Зеленської, через російське вторгнення українські книжки потерпають так само, як люди. Відтак, щоб наочно продемонструвати це світу, на Лондонському книжковому ярмарку, який нещодавно відбувся у Великій Британії, були представлені меблі та речі зі знищених бібліотек.

“Та книжки – не лише жертви. Вони, як і вся наша культура, є нашою підтримкою. Я часто чула зворушливе “Нарешті рідна книжка, рідною мовою!” від учасників міжнародного проєкту “Книжки без кордонів”. Торік спільно з посольствами роздавали видання за макетами наших видавництв дітям українських переселенців у різних країнах”, – йдеться в дописі.

Крім того, перша леді зазначила, що в щорічному конкурсі Best Baltic Book Design 2023, на якому Україна була присутня як запрошена країна, одну з нагород отримав “Довідник безбар’єрності” – унікальне видання про рівність і коректну взаємодію.

Цей проєкт дозволяє знайомити світ з Україною та літературою через українські книжкові полички.

Зокрема першу поличку відкрито в Національній бібліотеці Вірменії, бібліотеці Спільноти зовнішньої політики Індонезії, Столичній бібліотеці Угорщини, Маріборській бібліотеці Словенії. Уже друга з’явилася на Кіпрі, у бібліотеці Муніципального музею. Поповнилася 50 українськими книжками бібліотека міста Лінчепінг у Швеції.

Загалом вже відкрито 170 поличок у 37 країнах – це близько 44 тис. книжок.

Теги: війна, книжки без кордонів, література, Олена Зеленська, перша леді, підтримка України, проєкт, російсько-українська війна, книга

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