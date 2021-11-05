У Багдаді (Ірак) тривають протести після місцевих парламентських виборів. Проіранські демонстранти вийшли на вулиці, бо їх партії програли. На їх думку, так сталося через фальсифікації.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Внаслідок протестів постраждали понад сто осіб. У міністерстві охорони здоров’я Іраку повідомили про 98 поранених силовиків та 28 цивільних. Дані про двох загиблих у відомстві не підтвердили.

З боку силовиків неодноразово лунали вистріли у повітря. У відповідь проіранські активісти жбурляли в них каміння та не дозволяли потрапити у “зелену зону” (район у Багдаді, де розташовані державні установи).

Прем’єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі зазначив, що буде проведено розслідування цих інцидентів.

Зокрема, на вулиці вийшли прихильники партій, що тісно співпрацювали з шиїтськими формуваннями, яких підтримував Іран.

Парламентські вибори в країні відбулися чотири тижні тому. Проіранські політичні сили не отримали більшість, на яку розраховували. Вони заявили, що це через фальсифікації, хоча й не довели цього. Натомість першість на виборах отримали політики з руху духовного лідера іракських шиїтів Муктади ас-Садра, який називає себе націоналістом та критиком Ірану.

Наразі результати виборів досі не оголосили. Перерахунок бюлетенів досі триває, бо надійшло чимало скарг. Проіранські партії кажуть, що програли, бо були фальсифікації та погрожують продовжувати й розширяти протести. Як відомо, шиїтські збройні формування офіційно входять до складу силових структур Іраку, але фактично не підзвітні нікому. Їх часто називають “рукою Ірану”.

Через негативне ставлення до політичної еліти Іраку явка виборців становила лише 41%. Більшість електорату, який не пішов на вибори, пояснив рішення тим, що не вірить у реальні зміни в країні.