Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Відзначається, що побоювання з приводу китайського законодавства про національну безпеку викликали чергову хвилю протестів у світовому фінансовому центрі.
Всупереч забороні публічних зібрань, сотні протестувальників вийшли на вулиці.
Раніше у вівторок учасники протесту зібралися в декількох торгових центрах, щоб скандувати гасла про просування демократії. Акція пройшла мирно і завершилася через годину.
Деякі тримали плакати з написами “Ми не можемо дихати! Вільний Гонконг” і “Молоді життя мають значення”, з відсиланням на антирасистські протести в США.
Торік, 9 червня, за різними оцінками, понад мільйон протестувальників вийшли на вулиці проти запропонованого закону, що дозволяє екстрадицію в материковий Китай, де суди контролюються Комуністичною партією.
- У Гонконзі біля консульства США зібралися десятки протестантів підтримати демонстрації проти расової дискримінації.