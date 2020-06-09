У вівторок сотні протестувальників зібралися в центрі Гонконгу, щоб відзначити рік з початку демократичних протестів.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Відзначається, що побоювання з приводу китайського законодавства про національну безпеку викликали чергову хвилю протестів у світовому фінансовому центрі.

Всупереч забороні публічних зібрань, сотні протестувальників вийшли на вулиці.

Раніше у вівторок учасники протесту зібралися в декількох торгових центрах, щоб скандувати гасла про просування демократії. Акція пройшла мирно і завершилася через годину.

Деякі тримали плакати з написами “Ми не можемо дихати! Вільний Гонконг” і “Молоді життя мають значення”, з відсиланням на антирасистські протести в США.

Торік, 9 червня, за різними оцінками, понад мільйон протестувальників вийшли на вулиці проти запропонованого закону, що дозволяє екстрадицію в материковий Китай, де суди контролюються Комуністичною партією.