У перші дні Нового року - 1 та 2 січня - війська РФ атакували Україну іранськими дронами камікадзе. загалом протягом двох днів було випущено 84 БПЛА "Shahed-131/136" і всі вони були знищені силами ППО.

Про це в етері телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що за перші дві ночі січня окупанти випустили 84 дрони-камікадзе на Україну. Всі вони були знищені.

У Повітряних силах оцінили також ймовірність подальших атак дронами зазначивши, що вони залежатимуть від постачань та того, наскільки ефективними будуть такі атаки.

“Якщо будуть такими темпами, як ті дві ночі, то судячи уже з озвученої нашими спецслужбами та розвідкою інформації про нову партію у 250 дронів, щонайменше половину вони вже використали. Тобто можна умовно підрахувати”, – зазначив Юрій Ігнат.

Попри це, додав Ігнат, РФ може отримати нову партію БПЛА у будь-який час, адже Росія та Іран розділені Каспійським морем і саме морським шляхом, додав він, безпілотники можуть постачатись хоч щоденно.

“Питання в тому, чи готовий Іран надалі надавати безпілотники, чи має він скільки? Чи вони робитимуть це під виглядом виробництва на умовному російському заводі, який вони хотіли побудувати. Власне, все залежить від поставок. Тому готуватися будемо”, – наголосив він.

За словами Юрія Ігната, росіяни розуміють, що Україна навчилась ефективно збивати дрони, однак атаки можуть продовжуватись з метою виснажити ППО.

“Тому, що дрони порівняно дешеві, ворог це розуміє. Навіть винищувачі піднімаються для перехоплення. У їх знищенні допомагає західне озброєння. Працює воно надзвичайно ефективно, але його треба більше”, – резюмували у Повітряних силах