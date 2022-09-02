Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, 1 вересня внаслідок російських обстрілів загинуло четверо цивільних жителів Донецької області.

Йдеться про двох мешканців Торецька, одного мешканця Новосілки та одного мешканця Авдіївки.

Окрім цього, ще 10 мирних мешканців отримали поранення.

Загалом же з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині від рук окупантів загинуло 790 мирних осіб, ще 2008 – поранені.

Ці дані, уточнив Кириленко, без врахування кількості жертв у Маріуполі та Волновасі.