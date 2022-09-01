Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Російські армійці не припиняють обстрілювати Україну. Щоденно під ворожими обстрілами опиняється Донецька область і чи не кожного дня внаслідок цих обстрілів є жертви та поранені серед мирного населення.
Зокрема протягом минулої доби, 31 серпня, внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло 5 мешканців Донеччини: по одній особі у Роздольному, Північному, Георгіївці, Бахмуті та Слов’янську.
Окрім цього, ще 12 осіб отримали поранення.
Загалом же, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Донецькій області:
- загинуло – 786 осіб
- поранено – 1998 осіб
Ця кількість – без врахування жертв та поранених у Маріуполі та Волновасі.
- З п’ятої години ранку 1 вересня російські військові не припиняють постійні мінометні обстріли тимчасово окупованого міста Енергодар. Стало відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є загиблі та постраждалі.