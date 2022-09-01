Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Російські армійці не припиняють обстрілювати Україну. Щоденно під ворожими обстрілами опиняється Донецька область і чи не кожного дня внаслідок цих обстрілів є жертви та поранені серед мирного населення.

Зокрема протягом минулої доби, 31 серпня, внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло 5 мешканців Донеччини: по одній особі у Роздольному, Північному, Георгіївці, Бахмуті та Слов’янську.

Окрім цього, ще 12 осіб отримали поранення.

Загалом же, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Донецькій області:

загинуло – 786 осіб

поранено – 1998 осіб

Ця кількість – без врахування жертв та поранених у Маріуполі та Волновасі.