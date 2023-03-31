Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Окупанти почали запускати ударні безпілотники “Shahed-136/131” 30 березня близько 21:20. До 01:30 31 березня ворожі БПЛА перебували у повітряному просторі України.
Також у небі України зафіксовано до п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.
Запуск дронів-камікадзе росіяни здійснили з північного напрямку, а саме з Брянської області РФ через Сумську та Чернігівську області.
Загалом знищено 9 із 10 ударних дронів: один – підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім – силами та засобами воїнів Повітряних Сил – зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп Повітряне командування “Схід”.