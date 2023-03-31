У ніч на 31 березня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Загалом було випущено 10 БПЛА, з яких 9 вдалось знищити.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Окупанти почали запускати ударні безпілотники “Shahed-136/131” 30 березня близько 21:20. До 01:30 31 березня ворожі БПЛА перебували у повітряному просторі України.

Також у небі України зафіксовано до п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.

Запуск дронів-камікадзе росіяни здійснили з північного напрямку, а саме з Брянської області РФ через Сумську та Чернігівську області.

Загалом знищено 9 із 10 ударних дронів: один – підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім – силами та засобами воїнів Повітряних Сил – зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп Повітряне командування “Схід”.