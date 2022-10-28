Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його інформацією, протягом ночі росіяни з РСЗВ “Град” та важкої артилерії обстрілювали три громади Нікопольського району – Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.
Внаслідок обстрілів серед місцевих мешканців ніхто не постраждав.
Однак у Нікополі пошкоджено з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Обірвані лінії електропередач.
У Червоногригорівській громаді понівечені дачні будинки та електромережі. Без електрики майже 1 000 родин. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
В інших районах області, попри сигнали повітряної тривоги, обійшлось без обстрілів.
- В ніч на 26 жовтня війська РФ атакували територію Дніпропетровської області. Обстрілу зазнало місто Дніпро, де загинуло двоє осіб та четверо — постраждало. Крім того, атака прийшлася й на одну з громад області.