Протягом ночі 28 жовтня російські окупанти обстрілювали Нікопольский район Дніпропетровщини. Як наслідок - пошкоджено лінії електропередач. Світло зникло у майже 1000 сімей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, протягом ночі росіяни з РСЗВ “Град” та важкої артилерії обстрілювали три громади Нікопольського району – Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.

Внаслідок обстрілів серед місцевих мешканців ніхто не постраждав.

Однак у Нікополі пошкоджено з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Обірвані лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді понівечені дачні будинки та електромережі. Без електрики майже 1 000 родин. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

В інших районах області, попри сигнали повітряної тривоги, обійшлось без обстрілів.