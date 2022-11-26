Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, війська окупантів відкривали вогонь по Нікополю, Марганцю та навколишніх селах.
Вогонь вели з РСЗВ “Град” та важкої артилерії, випустивши по населених пунктах близько 60 снарядів.
Обійшлося без жертв та поранених.
На місцях влучання снарядів працюють рятувальники, які з’ясовують деталі обстрілів.
- У п’ятницю, 25 листопада, у Донецькій області внаслідок злочинних дій російських армійців було поранено ще 4 мирних українців.