Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
З його даними, російські армійці обстріли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади області.
По населених пунктах окупанти вели вогонь з РСЗВ “Град” та важкої артилерії. Загалом було випущено понад 50 снарядів.
За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.
Однак ворожими обстрілами пошкоджено житлові будинки. Всі деталі встановлюються.
- Протягом 10 листопада російські окупанти обстріляли 9 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 15 житлових будинків.