Протягом ночі 12 листопада російські армійці обстрілювали Дніпропетровську область. Під вогнем опинились три громади у Нікопольському районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

З його даними, російські армійці обстріли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади області.

По населених пунктах окупанти вели вогонь з РСЗВ “Град” та важкої артилерії. Загалом було випущено понад 50 снарядів.

За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

Однак ворожими обстрілами пошкоджено житлові будинки. Всі деталі встановлюються.