За добу російські окупанти обстріляли 9 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 15 житлових будинків.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Курахове, селища міського типу Велика Новосілка, Очеретине, Південне, села Карлівка та Галицинівка. Російські армійці атакували мирне населення із застосуванням реактивних систем залпового вогню “Град” та артилерії.

За даними Нацполіції, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 15 житлових будинків.

Крім того, під ворожим прицілом перебував Бахмут. Окупанти здійснили по місту два артилерійських обстріли, внаслідок чого вбили та поранили цивільних мешканців, пошкоджено 3 оселі.

Також з “Градів” російські загарбники обстріляли селище Очеретине, влучили у приватний будинок, травмовано людину, зокрема поранені є у селищі Південне.

Натомість вдалося евакуювати ще 176 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 29 000 осіб, серед них 4486 – діти, 1826 – люди з інвалідністю.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 193 людей загинули та 2 583 отримали поранення. Проте це дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.