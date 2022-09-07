За останніми даними розвідки Сполученого Королівства, протягом минулої доби, 6 вересня, у повномасштабній російсько-українській війні важкі бої точились на трьох напрямках: під Харковом, на Донбасі та на Херсонщині.

Про це йдеться у щоденному повідомленні розвідки Великої Британії.

Розвідники зауважили, що основною ціллю військ РФ, ймовірно, є наступ на Бахмут (Донецька область). Та російські командири зіштовхнулись з дилемою – розгортати сили для цього наступу чи відправити бійців для захисту від контрнаступу ЗСУ на півдні України.

Декілька одночасних загроз для армії російських окупантів, розкидані на території 500 км, перевірять, чи має змогу РФ координувати оперативні плани та перерозподіляти ресурси між кількома угрупуваннями сил.

Британські розвідники резюмували, що саме така нездатність армії РФ – координувати дії на декількох напрямках одночасно – була однією з причин поганої роботи окупантів на початку повномасштабного вторгнення.