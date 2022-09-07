Про це йдеться у щоденному звіті ISW.
Зазначається, що ЗСУ могли відкинути російських окупантів на лівий берег річок Сіверський Донець та Середня Балаклійка у вівторок, 6 вересня.
Повідомляється також, що українським військовим, ймовірно, вдалось повернути під контроль Вербівку, за менш ніж за 3 км на північний захід від Балаклії.
Експерти зауважили що успіх ЗСУ на цьому напрямку визнали численні російські джерела, наголосивши, що російські окупанти мости (які саме мости не вказано) у східних околицях Балаклії, аби зупинити подальший наступ ЗСУ.
На фото, які були опубліковані 6 вересня видно зруйнований міст через річку Середня Балаклійка – географічний об’єкт, за яким, ймовірно, пролягає російська лінія фронту в цьому секторі.
Користувачі соцмереж повідомили, що 6 вересня російські війська відступили з блокпостів за 6 кілометрів на захід від Балаклії.
Цілком ймовірно, що війська РФ більше не утримують свої позиції у Байраку та Новій Гусарівці, що на південь від Балаклії, на правому березі річки Сіверський Донець.
За даними експертів, захопити ці населені пункти окупанти могли у серпні.
Зокрема на фото від 30 серпня видно, що війська РФ підірвали міст через Сіверський Донець поблизу Байрака.
“Діяльність по руйнуванню мостів свідчить про планове відведення Росії. Генштаб України 6 вересня повідомив, що російські війська завдали авіаударів по Байраку, вказуючи на те, що українські сили могли просунутися в цьому районі”, – резюмували в ISW.
- Контрнаступ Збройних сил України відчутно погіршує матеріально-технічні та адміністративні можливості Росії на окупованому півдні.