Ворог продовжує зазнавати втрат, лише за останній тиждень до міської лікарні Біловодська (Луганська область) було доставлено 350 окупантів. Лише протягом 30 грудня на Запорізькому напрямку було знищено 160 російських загарбників.

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом останнього тижня тільки до міської лікарні Біловодська Луганської області доставлено близько 350 поранених військовослужбовців загарбників.

30 грудня минулого року, у Запорізькій області, втрати ворога склали до 160 поранених окупантів, знищено 10 одиниць військової техніки різних типів. Інформація щодо ліквідованих загарбників наразі уточнюється.

В районі населеного пункту Лиман Другий Харківської області ворог посилив контррозвідувальні заходи. Проводить розшук проукраїнськи налаштованого населення.

Авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження противника, а також по позиції його зенітно-ракетного комплексу, а наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, а також пункт управління БпЛА окупантів.