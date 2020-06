Статтю надрукували в американському журналі National Interest, який називають лояльним до очільника РФ.

На шести окремих сторінках (Vladimir Putin: The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II) Путін викладає своє бачення того, чому почалася Друга війна, які “скелети в шафі” у країн Європи, а також – які уроки має винести кожен з тієї “правди”, яку він розповів.

У його розумінні, він повинен повернути “не тільки пам’ять про перемогу, а й більшу частину територіальних надбань, які були загублені після розвалу Радянського союзу”.

У передмові до статті редакція National Interest зазначила, що Путін пропонує “комплексну оцінку Другої світової війни, заявляючи, що сьогодні європейські політики і особливо польські лідери прагнуть “замести під килим” факт Мюнхенської змови”.

Тобто, по суті, Путін заявив, що розв’язала війну не Німеччина, а Польща.

Про що стаття Путіна – коротко в тезах.

Версальський договір

Путін пише, що для Німеччини Версальський договір (який ознаменував закінчення Першої світової війни) був “символом глибокої несправедливості і національного приниження”. Він вважає, що саме через зобов’язання, покладені на Німеччину, серед німців було сформовано “середовище для радикальних і реваншистських настроїв”. Путін вважає, що “підігріли” ситуацію західні країни. В першу чергу, він звинувачує в цьому Британію і США.

Мюнхенська змова

Йдеться про Мюнхенську угоду 1938 року яке передбачало, що Чехословаччина протягом 10 днів звільнить і поступиться Німеччині Судетською областю. Від Чехословаччини вимагали врегулювати територіальні суперечки.

Путін же вважає, що це була саме змова, яка стала, по суті, причиною Другої світової війни. Польща в цій ситуації нібито стала посередником, зіштовхнувши між собою Німеччину і Радянський союз.

“Британія, а також Франція вирішила за краще відмовитися від своїх гарантій і кинути Чехословаччину на розтерзання. І направити устремління нацистів на схід з прицілом на те, щоб Німеччина і Радянський Союз зіткнулися і знекровили один одного”, – вважає Путін.

“Той факт, що країни одного разу порушили свої зобов’язання і підтримали Мюнхенську змову, а деякі з них навіть брали участь у поділі прибутку, – це не єдина причина (для приховування події). Ще одна полягає в тому, що це свого роду сором перед спогадами тих драматичних днів 1938 року, коли СРСР був єдиним, хто заступився за Чехословаччину”, – написав Путін.

Путін підкреслив, що в цій ситуації Польща була в змові з Німеччиною.

“Зрадники радянських ідеалів”

Путін вважає, що Йосип Сталін, якого звинувачують у багатьох злочинах, мав розуміння характеру зовнішніх загроз, а тому заслуговує на повагу.

“На відміну від багатьох інших європейських лідерів того часу, Сталін не зганьбив себе зустріччю з Гітлером, який на Заході був відомий як цілком авторитетний політик і був бажаним гостем в європейських столицях”, – зазначив він.

Також він назвав імена головних “зрадників” Другої світової. Це французький маршал Філіп Петен, радянський воєначальник Андрій Власов, лідер українських націоналістів Степан Бандера і норвезький правитель Відкун Квислинг. Він назвав їх колабораціоністами.

“Їх прибічники і послідовники – хоча і були замасковані як борці за незалежність або звільнення від комунізму – зрадники і кати”, – написав Путін.

Також він назвав їх винними за розстріли в Бабиному Яру, Волинську різанину, Хатинь, знищення євреїв в Латвії та Литві.

Договір про ненапад між СРСР і Німеччиною

Путін знову повторив слова про те, що в розв’язанні Другої світової війни, як і в подіях на території Польщі в той час, винувато тільки керівництво Польщі. Він вказав, що СРСР підписав Договір про ненапад з Німеччиною “на тлі реальної небезпеки зіткнутися з війною на два фронти” – з Німеччиною на заході і з Японією на сході.

“Проведена потім трагедія Польщі – цілком на совісті тодішнього польського керівництва. У вересні 1939 року радянське керівництво мало можливість відсунути західні рубежі СРСР ще далі на захід, аж до Варшави, але прийняло рішення не робити цього”, – написав він.

Пакт трьох

Путін нагадав, що в листопаді 1940 Гітлер пропонував СРСР приєднатися до Пакту трьох (Берлінського пакту). Це був союз Німеччини, Італії та Японії. Радянське керівництво відхилило обговорення цього питання.

Нацистів переміг СРСР

Путін зробив акцент на тому, що в перемозі над фашистською Німеччиною найбільший внесок зробили країни СРСР. Він вказав, що в боротьбі з нацистами загинув кожен сьомий громадянин СРСР. При цьому, Британія втратила кожного 127 громадянина, а США – кожного 320-го.

“На саміті лідерів СНД, що відбувся в кінці минулого року, ми всі (лідери входять в союз країн) погодилися в одному: важливо передати майбутнім поколінням пам’ять про те, що нацисти були переможені в першу чергу радянським народом”, – заявив Путін.

Також він нагадав, що 32-й президент США Франклін Рузвельт в 1942 році визнав міць СРСР, заявивши, що саме радянські сили “знищили і знищують більше озброєної армії наших ворогів, їх війська, літаки, танки і зброю, ніж всі інші країни-учасники декларації Об’єднаних Націй разом узяті”.

І ще він навів слова прем’єр-міністра Великобританії Уїнстона Черчилля за 1944 рік. Тоді він, в листі до Сталіна, писав, що саме Радянська армія “вирвала нутрощі німецької військової машини”.

Архіви

Путін вважає, що країнам, які брали участь у Другій світовій війні, необхідно відкрити свої архіви, щоб були вивчені невідомі документи передвоєнного, воєнного і поствоєнного періодів. Він підкреслив, що Росія так і робить.

Захід спотворює факти про Другу світову війну

Путін вважає, що коли на Заході говорять про те, що необхідно переглянути ті чи інші історичні події того часу, давши їм відповідну оцінку, то тим самим намагаються спотворити історію.

“Історичний ревізіонізм на Заході, причому перш за все щодо теми Другої світової війни і її підсумків, небезпечний тим, що грубо, цинічно перекручує розуміння принципів мирного розвитку, закладених в 1945 році Ялтинської і Сан-Франциською конференціями”, – написав він.

Окупація країн Балтії була законною

Путін стверджує, що країни Балтії добровільно увійшли до складу СРСР в 1940 році.

“Восени 1939 року Радянський Союз, переслідуючи свої стратегічні, військові та оборонні цілі, почав процес об’єднання Латвії, Литви та Естонії. Їх вступ в СРСР здійснювався на договірній основі, за згодою виборних органів влади. Це відповідало міжнародному та державному праву того часу”, – стверджує Путін.

При цьому в заяві президентів Литви, Латвії та Естонії з нагоди 75-річчя закінчення Другої світової війни підкреслювалося, що Радянський Союз “використовував переважна військову перевагу, не вибіркові репресії, масові депортації і тотальний ідеологічний контроль для підпорядкування балтійських країн”.

Країни Балтії були окуповані влітку 1940 року на підставі домовленостей з фашистською Німеччиною, після пред’явлення ультиматумів урядам Литви, Латвії та Естонії: Москва звинуватила республіки в порушенні домовленостей з СРСР, зокрема в порушенні нейтралітету, і зажадала допустити на територію країн додаткові радянські війська. Після збільшення військового контингенту в країнах Балтії пройшли вибори, перемогу на яких здобули прорадянські сили. Нові уряду незабаром оголосили про входження до складу СРСР.

Заклик до “миру”

Путін нагадав про ялтинську систему. Він вважає, що саме вона “десятиліттями береже світ від глобальних конфліктів”. Він написав, що країни повинні довіряти один одному, враховуючи історичну пам’ять. При цьому, він не написав про конфлікти і війни, які почала Росія протягом останніх років. В тому числі, проти України, Грузії і Молдови.

Зустріч ядерних держав

утін вважає, що найближчим часом вкрай необхідно провести зустріч лідерів п’яти ядерних держав – постійних членів Ради Безпеки.

“Не може бути ніяких сумнівів у тому, що саміт Росії, Китаю, Франції, США і Великобританії може зіграти важливу роль в пошуку відповідей на сучасні виклики і загрози … У нас є конкретні ідеї щодо кожного пункту (ситуація в світовій економіці, пандемія коронавірусу і захист навколишнього середовища)”, – написав Путін.