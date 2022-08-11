Про це повідомили на брифінгу по оперативній ситуації на фронті.

За словами заступника начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова, РФ продовжує втягувати Білорусь у війну. Військовослужбовців мотивують матеріально-фінансовими нагородами. Тому їхня можлива участь не обумовлюється жодною ідеологічною складовою.

На білоруські полігони запрошують іноземців. 3 серпня прибули іноземні команди від РФ, Вʼєтнаму, Узбекистану, Камеруну, Лаосу, Таджикистану, Киргизстану, Сирії та Малі. Вони приїхали на аеродром Мочулище (Мінська область). Також 8 серпня зафіксували команду особового складу рязанського училища.

Посадовець зазначив, що це проводиться для створення картинки так званого міжнародного військового співробітництва агресора. У так званих “армійських міжнародних іграх-2022” протягом 13 по 21 серпня передбачена участь представників 37 країн.

“Неможливо знати дійсну мету проведення так званих ігор на території білорусі. Задамо питання: чому ж ці ігри не проводити на розпіареному полігоні Алабіно? Чому ці ігри повинні проводитись безпосередньо напередодні Дня Незалежності України?” — додав Громов.

За деякими оцінками, можливо, що в цей час проводитимуть диверсії з навмисними жертвами серед іноземців для звинувачення України