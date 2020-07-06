Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що на сьогоднішній день проведення виборів на Донбасі неможливо.

Про це він повідомив в інтерв’ю “Українській правді”.

Проте він зазначив, що вибори рано чи пізно все одно повинні відбутися.

“Якщо будуть якісь зміни, якісь процеси, рано чи пізно там будуть проходити вибори”, – сказав Данилов.

Секретар РНБО також підкреслив, що вибори повинні проходити на українській території за українською Конституцією.

“Над виборчою дільницею має бути український прапор, мають бути українські засоби масової інформації, українські політичні сили. Вони мають відбуватися за українським законодавством, за українською Конституцією, і українська Центральна виборча комісія має їх там проводити. Поки що мені складно уявити такі умови”, – повідомив Данилов.

Він зазначив, що в підготовці до виборів можливі компроміси.

“Компроміси? Так, вони можливі, але є певні, межі, через які ми переходити з вами не можемо. Чому? Тому що нам це не дозволить український народ. В Україні ніколи не було диктаторів і не буде”, – сказав Данилов.