Про це йдеться у щоденному звіті ISW.
Експерти зауважили, що протягом останніх днів ПВК “Вагнер” заявляє про свої успіхи навколо Соледару. У багатьох російських джерелах ці заяви почали розглядати як ймовірність того, що вагнерівцям згодом вдасться оточити Бахмут.
Записи бойових дій, широко поширені в соціальних мережах 9 січня, демонструють, як бійці ПВК “Вагнер” ведуть запеклі стрілецькі бої біля будівлі міської адміністрації в центрі Соледару.
Кілька російських мілблогерів 8 і 9 січня зазначили, що сили ПВК “Вагнер” відповідають за поступове просування в Соледарі та інших критичних населених пунктах на північний схід від Бахмута, а також у межах Бахмута .
9 січня Пригожин наголосив, що в Соледарі позиції зайняли “виключно” підрозділи ПВК “Вагнера”, і зазначив, що зараз вагнерівці ведуть “запеклі бої за будівлю міськадміністрації”.
“Успіх вагнерівців у Соледарі та Бахмуті сприяє просуванню ПВК “Вагнер” як єдиної російської сили в Україні, здатної забезпечити відчутні здобути”, – резюмували експерти.
- За інформацією американської аналітичної агенції “Інститут вивчення війни”, очільник приватної військової компанії (ПВК) “Вагнер” Євген Пригожин зацікавлений у видобуванні корисних копалин, родовища яких знаходяться під Бахмутом (Донецька область).