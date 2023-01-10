За даними аналітиків Інституту вивчення війни, Євген Пригожин використовує звіти про успіхи вагнерівців у боях в Соледарі, аби зміцнити репутацію ПВК "Вагнер" як ефективної бойової сили.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Експерти зауважили, що протягом останніх днів ПВК “Вагнер” заявляє про свої успіхи навколо Соледару. У багатьох російських джерелах ці заяви почали розглядати як ймовірність того, що вагнерівцям згодом вдасться оточити Бахмут.

Записи бойових дій, широко поширені в соціальних мережах 9 січня, демонструють, як бійці ПВК “Вагнер” ведуть запеклі стрілецькі бої біля будівлі міської адміністрації в центрі Соледару.

Кілька російських мілблогерів 8 і 9 січня зазначили, що сили ПВК “Вагнер” відповідають за поступове просування в Соледарі та інших критичних населених пунктах на північний схід від Бахмута, а також у межах Бахмута .

9 січня Пригожин наголосив, що в Соледарі позиції зайняли “виключно” підрозділи ПВК “Вагнера”, і зазначив, що зараз вагнерівці ведуть “запеклі бої за будівлю міськадміністрації”.

“Успіх вагнерівців у Соледарі та Бахмуті сприяє просуванню ПВК “Вагнер” як єдиної російської сили в Україні, здатної забезпечити відчутні здобути”, – резюмували експерти.