Джерело: Telegram-канал Залужного
На кадрах відео, з назвою “Прийшов час повертати своє”, зображено українських воїнів, які готуються до бойових дій.
У ролику захисники виголошують бойову молитву, на тлі якої зображено озброєння та самі військовослужбовці.
Наприкінці відео з’являється надпис з закликом вступати до лав Збройних сил України.
Після публікації ролика у соціальних мережах користувачі почали припускати, що таким чином Головнокомандувач натякає на початок українського контрнаступу.
- На службу до Військово-Морських Сил Збройних Сил України ввели малий броньований артилерійський катер під назвою “Буча”. На церемонії його передачі був присутній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.