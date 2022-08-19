Пенсіонер з Чернігова, який у березні відкрив вогонь з рушниці по російському літаку, отримав медаль від Державної прикордонної служби.

Про це повідомили у відомстві.

На початку війни росіяни беззупинно обстрілювали Чернігів. 5 березня захисники міста збили один з російських літаків. Серед тих, хто відкрив вогонь по винищувачу, був і пенсіонер Валерій Федорович.

Після того, як він почув в небі гул, взяв рушницю і почав стріляти: “Воно бух, падло, і впало”, – описав пенсіонер процес знищення ворожого літака.

Також на пам’ять про подію чоловік залишив собі трофей: фрагмент збитого Су-34.

Під час бойових дій Валерій Федорович допомагав захисникам міста і мирним мешканцям. В підвалі його дому переховувалися сусіди з дітьми. Коли його спитали, чи пішов би він до армії, якби дозволяв вік, чоловік сказав: “Сьогодні ж! Пішки, карачками поліз би!”. У такий спосіб, він отримав медаль “За сприяння в охороні державного кордону”.