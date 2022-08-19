Про це повідомили у відомстві.
На початку війни росіяни беззупинно обстрілювали Чернігів. 5 березня захисники міста збили один з російських літаків. Серед тих, хто відкрив вогонь по винищувачу, був і пенсіонер Валерій Федорович.
Після того, як він почув в небі гул, взяв рушницю і почав стріляти: “Воно бух, падло, і впало”, – описав пенсіонер процес знищення ворожого літака.
Також на пам’ять про подію чоловік залишив собі трофей: фрагмент збитого Су-34.
Під час бойових дій Валерій Федорович допомагав захисникам міста і мирним мешканцям. В підвалі його дому переховувалися сусіди з дітьми. Коли його спитали, чи пішов би він до армії, якби дозволяв вік, чоловік сказав: “Сьогодні ж! Пішки, карачками поліз би!”. У такий спосіб, він отримав медаль “За сприяння в охороні державного кордону”.
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