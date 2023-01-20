Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

“На цьому напрямку за минулу добу охоронці кордонів провели ряд оборонних боїв з загарбниками. Удень противник намагався провести розвідку боєм в бік опорного пункту прикордонного підрозділу, що неподалік Бахмута”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бійці ліквідували ворожу розвідгрупу – знищили двох розвідників, ще трьох поранили. Також з настанням темряви противник взявся штурмувати оборонні позиції більш масштабно – у наступ піхота окупантів пішла з кількох напрямків.

У ДПСУ наголосили, що артилерія Сил оборони завдала ударів по загарбниках під час їх висування, значно знизивши їхній атакувальний потенціал. Просування ж окупантів вперед зупинили прикордонники у ближньому бою.

“Позиційна баталія тривала усю ніч, рубіж оборони українські захисники втримали, втрати противника уточнюються”, – додали у службі.