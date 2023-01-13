Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ.
Зазначається, що протягом 12 січня штурмові групи російських окупантів з ПВК “Вагнер” намагалися захопити опорні пункти прикордонних підрозділів біля Бахмута.
Один із рубежів загарбники атакували декілька разів, однак українські прикордонники зупинили вагнерівців вогнем зі стрілецької та групової зброї.
“Усі атаки ворога було відбито. Противник втратив 9 осіб, близько 16 – поранено”, – резюмували у ДПСУ.
- Росіяни намагаються захопити Соледар на Донеччині, аби підібратися до Бахмута, а також до соляних печер, які можуть бути використані як шляхи постачання для військ.