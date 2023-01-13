Українські прикордонники знищили декілька штурмових груп ПВК "Вагнер" під Бахмутом на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ.

Зазначається, що протягом 12 січня штурмові групи російських окупантів з ПВК “Вагнер” намагалися захопити опорні пункти прикордонних підрозділів біля Бахмута.

Один із рубежів загарбники атакували декілька разів, однак українські прикордонники зупинили вагнерівців вогнем зі стрілецької та групової зброї.

“Усі атаки ворога було відбито. Противник втратив 9 осіб, близько 16 – поранено”, – резюмували у ДПСУ.