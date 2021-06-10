У четвер, 10 червня, низка українських та провідні російські ЗМІ поширили інформацію про нібито “примусовий допит Петра Порошенка”, дозвіл на який видав столичний суд.

Про це повідомляють #Букви.

Ранок четверга в українському медіапросторі розпочався із “сенсаційної новини” про те, що Печерський районний суд Києва начебто дозволив примусовий привід п’ятого президента, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка на допит у Державне бюро розслідувань.

Цю інформацію поширив нардеп від “Слуги народу” Юрій Камельчук. Зокрема, народний обранець написав про це у Telegram, але вже видалив своє повідомлення.

З посиланням на Камельчука цю “сенсаційну новину” почали тиражувати українські ЗМІ. Зокрема, про це написало видання “Гордон.ua”, “Сегодня”, УНН та інші

Деякі ЗМІ посилалися навіть на пресслужбу ДБР, хоча такого повідомлення Бюро не публікувало.

Повз цієї новини, очевидно, не змогли пройти повз російські ЗМІ. Наразі вони продовжують публікувати цей фейк, попри те, що його вже спростували.

До речі, нардеп-”слуга” Камельчук визнав, що поширена ним інформація є фейковою, але вирішив покласти відповідальність на ЗМІ.

“Російський сайт розповсюджує фейк. Ледь не повівся”, – написав Камельчук.

У “Євросолідарності” також відреагували на поширення цього фейку. У партії зазначили, що неправдиву інформацію щодо примусового допиту Порошенка “синхронно публікували окремі українські ЗМІ, нардепи від “Слуги народу” та російські медіа-помийки”.

“Партія “Європейська Солідарність” закликає нещодавно утворений Зеленським з великою помпою Центр протидії дезінформації при РНБО України провести розслідування, нарешті показати свою ефективність і вжити необхідних заходів для попередження подібних фейкових кампаній з боку влади в майбутньому”, – додали в “ЄС”.