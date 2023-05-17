У селі Червона Поляна на окупованій частині Херсонської області росіяни призначили нового "головного лікаря". Так званий медик лікує пацієнтів грою на баяні і називає це “китайською методикою”.

Джерело: українська журналістка Інна Зелена у Twitter.

Журналістка розповіла, що у тимчасово окупованому селі проживають її батьки.

“Оце знач на відео лікування за китайською методикою. Намалював дві точки на колінках, дружина хворого масажувала точки, а лікар грав на гармошці. Я тільки сподіваюсь, що русню він лікуватиме так само”, – написала журналістка.

В Instagram коментатори розділилися на кілька таборів: деякі просто сміялися з ситуації, а інші казали, що “коли, здається, більшого дна немає, вони (росіяни, – ред.) все ж пробивають чергове”.

Також деякі користувачі не здивувалися “лікувальному баяну”, оскільки до цього російські окупанти робили й набагато гірші речі.

Також серед коментаторів не обійшлося без жартів, зокрема: