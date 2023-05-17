Джерело: українська журналістка Інна Зелена у Twitter.
Журналістка розповіла, що у тимчасово окупованому селі проживають її батьки.
“Оце знач на відео лікування за китайською методикою. Намалював дві точки на колінках, дружина хворого масажувала точки, а лікар грав на гармошці. Я тільки сподіваюсь, що русню він лікуватиме так само”, – написала журналістка.
В Instagram коментатори розділилися на кілька таборів: деякі просто сміялися з ситуації, а інші казали, що “коли, здається, більшого дна немає, вони (росіяни, – ред.) все ж пробивають чергове”.
Також деякі користувачі не здивувалися “лікувальному баяну”, оскільки до цього російські окупанти робили й набагато гірші речі.
Також серед коментаторів не обійшлося без жартів, зокрема:
- Найстаріший у Португалії, Коїмбрський державний університет звільнив керівника російського центру Володимира Плясова через поширення пропутінської пропаганди на користь російського вторгнення в Україну.