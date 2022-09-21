Відповідний допис Брінк залишила у своєму Twitter-акаунті.
За її словами, намагання Росії провести “референдуми” щодо приєднання до Росії низки українських областей та оголошення мобілізації в РФ – це ознаки слабкості та провалу Росії.
“Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, – наголосила Бріджит Брінк.
Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 21, 2022
- Президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації.