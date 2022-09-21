Амбасадорка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк зреагувала на звернення президент РФ Володимира Путіна, у якому він підтримав "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України та оголосив часткову мобілізацію.

Відповідний допис Брінк залишила у своєму Twitter-акаунті.

За її словами, намагання Росії провести “референдуми” щодо приєднання до Росії низки українських областей та оголошення мобілізації в РФ – це ознаки слабкості та провалу Росії.

“Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, – наголосила Бріджит Брінк.

Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 21, 2022