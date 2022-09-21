Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

За словами очільника Кремля, “для захисту Росії” він вважає необхідним підтримати пропозицію про проведення часткової мобілізації.

Більш того, указ про часткову мобілізацію у РФ вже підписано.

Путін додав, що мобілізувати будуть тих росіян, які перебувають у запасі. Спершу вони пройдуть додаткову підготовку з врахування досвіду “спецоперації”.

Також Путін додав, що мобілізаційні заходи розпочнуться вже сьогодні. За його словами, всі мобілізовані та учасники “спецоперації” отримають виплати й статус військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.

Також він додав, що часткова мобілізація передбачає додаткові заходи щодо держоборонзамовлення.

Після виступу Путіна з’явився повний текст указу про часткову мобілізацію в Росії.