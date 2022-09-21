Президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

За словами очільника Кремля, “для захисту Росії” він вважає необхідним підтримати пропозицію про проведення часткової мобілізації.

Більш того, указ про часткову мобілізацію у РФ вже підписано.

Путін додав, що мобілізувати будуть тих росіян, які перебувають у запасі. Спершу вони пройдуть додаткову підготовку з врахування досвіду “спецоперації”.

Також Путін додав, що мобілізаційні заходи розпочнуться вже сьогодні. За його словами, всі мобілізовані та учасники “спецоперації” отримають виплати й статус військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.

Також він додав, що часткова мобілізація передбачає додаткові заходи щодо держоборонзамовлення.

Після виступу Путіна з’явився повний текст указу про часткову мобілізацію в Росії.