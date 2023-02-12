Кожен четвертий українець схильний до ризику розвитку психічного розладу через війну. Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ, лікар Ганс Клюге заявляє, що вплив війни на психічне здоров'я українців стане найруйнівнішим наслідком із часів Другої світової війни.

Про це інформує Vogue.

На думку Тетяни Шерман, голови відділу маркетингу та комунікацій DTEK Academy, найважливішими навичками воєнного часу у 2023-му стануть резильєнтність (психологічна стійкість), управління емоційними станами, критичне мислення та майстерність робити рішення, взаємодія через емпатію, креативність.

Резильєнтність – здатність людини успішно функціонувати в умовах стресу. Резильєнтність живиться надією, оптимізмом, стійкістю й адаптивністю. “Технічна” частина резильєнтності – це здоровий спосіб життя. Тобто правильний режим сну, раціональне харчування, фізична активність.

Повідомляється, що до резильєнтності належить і навичка адаптивності, що сьогодні вкрай важливо у бізнесі. Це здатність перепрофілюватися, тобто – вміти за будь-яких обставин знаходити своє місце. Нині адаптація вже відбувається на всіх рівнях – окремих людей, суспільства, бізнесу, держави.

Управління емоційними станами передбачає вміння тримати контроль над власними емоціями.

“Єдина стабільність – це зміни, і ми це з вами вже усвідомлюємо. Успіх у воєнних реаліях вже не залежить від рівня освіти, інтелекту чи досвіду. Вміння керувати своїми емоціями – ось що дійсно має значення. І в цьому напрямку є багато практичних, прикладних напрацювань”, – запевняє Шерман.

Критичне мислення та майстерність робити рішення. Зазначено, що в сьогоденних реаліях доводиться частіше приймати рішення про виживання – своє власне або ж бізнесу. Рекомендується використовувати методи, які для вас будуть найефективнішими: матриця рішень, дослідження ринку, аналіз витрат і корисності, SWOT-аналіз, Т-діаграма тощо.

Взаємодія через емпатію. Наголошено, що ефективність, здатність будувати якісні відносини та й задоволення від взаємодії залежить від вміння проявляти щиру емпатію.

Креативність. Вміння відкривати розум для нових ідей, вміння сумніватися у статусі-кво, готовність йти проти умовностей та тестувати нові гіпотези. “Креативність може і не бути вродженою здатністю, але згодом може навчитися кожен. Лише ця навичка відкриває ті двері, які ще вчора ніхто не бачив”, – пояснює Шерман.