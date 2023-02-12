Про це інформує Vogue.
На думку Тетяни Шерман, голови відділу маркетингу та комунікацій DTEK Academy, найважливішими навичками воєнного часу у 2023-му стануть резильєнтність (психологічна стійкість), управління емоційними станами, критичне мислення та майстерність робити рішення, взаємодія через емпатію, креативність.
Резильєнтність – здатність людини успішно функціонувати в умовах стресу. Резильєнтність живиться надією, оптимізмом, стійкістю й адаптивністю. “Технічна” частина резильєнтності – це здоровий спосіб життя. Тобто правильний режим сну, раціональне харчування, фізична активність.
Повідомляється, що до резильєнтності належить і навичка адаптивності, що сьогодні вкрай важливо у бізнесі. Це здатність перепрофілюватися, тобто – вміти за будь-яких обставин знаходити своє місце. Нині адаптація вже відбувається на всіх рівнях – окремих людей, суспільства, бізнесу, держави.
Управління емоційними станами передбачає вміння тримати контроль над власними емоціями.
“Єдина стабільність – це зміни, і ми це з вами вже усвідомлюємо. Успіх у воєнних реаліях вже не залежить від рівня освіти, інтелекту чи досвіду. Вміння керувати своїми емоціями – ось що дійсно має значення. І в цьому напрямку є багато практичних, прикладних напрацювань”, – запевняє Шерман.
Критичне мислення та майстерність робити рішення. Зазначено, що в сьогоденних реаліях доводиться частіше приймати рішення про виживання – своє власне або ж бізнесу. Рекомендується використовувати методи, які для вас будуть найефективнішими: матриця рішень, дослідження ринку, аналіз витрат і корисності, SWOT-аналіз, Т-діаграма тощо.
Взаємодія через емпатію. Наголошено, що ефективність, здатність будувати якісні відносини та й задоволення від взаємодії залежить від вміння проявляти щиру емпатію.
Креативність. Вміння відкривати розум для нових ідей, вміння сумніватися у статусі-кво, готовність йти проти умовностей та тестувати нові гіпотези. “Креативність може і не бути вродженою здатністю, але згодом може навчитися кожен. Лише ця навичка відкриває ті двері, які ще вчора ніхто не бачив”, – пояснює Шерман.
- Нове дослідження дає важливе пояснення у розумінні зв’язку кишкових бактерій із тим, що ми вживаємо у їжу та як ми себе почуваємо. Дослідження вже давно показують зв’язок між нашим харчуванням і психічним здоров’ям. Кишковий мікробіом — сукупний геном трильйонів бактерій, які живуть у кишковому тракті, які створюються, в основному, тим, що ми їмо та п’ємо — видається, впливає на наш настрій і мислення.