Нове дослідження робить важливе пояснення у розумінні зв’язку кишкових бактерій із тим, що ми вживаємо у їжу та як ми себе почуваємо. Дослідження вже давно показують зв’язок між нашим харчуванням і психічним здоров’ям. Кишковий мікробіом — сукупний геном трильйонів бактерій, які живуть у кишковому тракті, які створюються в основному тим, що ми їмо та п’ємо — здається, впливає на наш настрій і мислення.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Водночас досліджень на людях досить великих, щоб точно визначити, які бактерії мають значення, якщо вони взагалі мають значення, раніше не проводилося.

Проте це повільно змінюється. Найбільший нині аналіз депресії та кишкового мікробіому, опублікований у грудні, виявив, що кілька типів бактерій значно збільшилися або зменшилися в осіб із симптомами депресії.

Це дослідження надає деякі реальні докази того, що ви є тим, що ви їсте, — зазначив автор дослідження, який вивчає генетику в Медичному центрі Еразмус у Роттердамі, Нідерланди, Андре Уіттерлінден.

Або, якщо бути точнішим, ваші почуття тісно пов’язані з тим, що ви споживаєте.

Вісь “кишківник-мозок”

Шлунково-кишкова система фігурувала у дослідженнях мозку протягом століть. На початку 1800-х років популярний лондонський лікар Джон Абернеті вважав, що “шлунковий розлад” є коренем усіх психічних розладів.

Шлунково-кишкові симптоми часто спостерігаються в осіб з психічними захворюваннями. Зміни ваги та апетиту поширені серед депресивних осіб, від підліткового до старшого віку. Тривога пов’язана з підвищеним ризиком нудоти, печії, діареї та закрепу. Зв’язок між їжею та настроєм існує навіть тоді, коли ми тягнемося до макаронів із сиром, щоб розрадити себе під час стресового періоду.

За минулі 20 років відновився інтерес до кишково-мозкової системи. Численні дослідження вказують на зв’язок між мікробіотою нашого кишкового тракту та нашим розумом, включаючи пам’ять, настрій і когнітивні навички.

Такі дослідження породили індустрію пробіотиків, пребіотиків і всього ферментованого. Такі наукові назви, як bacteroidetes і lactobacillus, дві найпоширеніші бактерії серед здорових людей, стали загальноприйнятими термінами.

Тенденція щодо здоров’я трохи випередила докази. Наприклад, більшість досліджень, які пов’язують депресію та кишківник, проводилися на тваринах, а дослідження за участю людей були невеликими.

Одначе, отримані дані показують зв’язок між ними. В одному важливому дослідженні щури без бактерій, яким дали зразки фекалій людей з діагнозом “депресія”, стали тривожними та не зацікавленими в приємних заходах. У них змінився метаболізм триптофану, хімічної речовини, пов’язаної з депресією. Але механіку шляху мікробів до настрою — і те, які бактерії мають значення — було важче розкрити.

Бактерії, які передбачають симптоми депресії

Дослідники на чолі з Наджаф Амін, що вивчає здоров’я населення в Оксфордському університеті, проаналізували дані Роттердамського дослідження — багаторічної спроби зрозуміти здоров’я місцевого населення.

Амін та її колеги зосередилися конкретно на етапі цього дослідження, який включав збір зразків фекалій у понад 1000 осіб. Ці учасники також надали самозвіт про депресію, використовуючи оцінку з 20 пунктів.

Дослідники проаналізували дані для виявлення зв’язків між популяціями бактерій у зразках і результатами оцінки депресії. Потім вони провели ті самі тести, використовуючи дані ще 1539 голландців, які належали до різних етнічних груп.

Аналіз виявив 16 типів бактерій, які автори назвали “важливими провісниками” депресивних симптомів різного ступеня. Наприклад, дослідження, опубліковане в Nature Communications, виявило виснаження Eubacterium ventriosum серед осіб, які були в депресії. Цікаво, що таке саме зниження було помічено в дослідженнях мікробіомів черепно-мозкової травми та ожиріння, обидва з яких пов’язані з депресією, підтверджуючи думку про те, що цей вид бактерій має щось спільне з цим розладом.

Автори дослідження також спробували відповісти на важливе питання: чи викликає якась конкретна кишкова флора депресію? Це хитра пропозиція. Великий депресивний розлад був пов’язаний з більш ніж 80 різними генетичними мутаціями, і всі ці зв’язки слабкі.

Немає жодного гена, який би викликав депресію”, — наголосила професорка психіатрії Південно-західного університету Джейн Фостер, яка вивчає зв’язок між кишківником і мозком і не брала участі в цьому дослідженні.

Технології чіткого встановлення причинно-наслідкового зв’язку не існує. Тож дослідники звернулися до статистичного розрахунку, відомого як менделівська рандомізація, який може визначити напрямок впливу, коли проявляється сильний зв’язок між геном і хворобою. Це не стосується депресії, тому обчислення тут цікаві, але не обов’язково корисні.

З усім тим, розрахунок вказав на велику кількість однієї бактерії — Eggerthella — в осіб з депресією як можливу причину симптомів депресії. Знахідка не здивувала Амін.

Вона зазначає, що кількість Eggerthella постійно збільшується в кишківнику тих, хто страждає на цей розлад. Результат свідчить про те, що зміни в кишковій флорі можуть викликати симптоми депресії.

Чи флора викликає депресію, чи навпаки, може бути неважливим.

Причинно-наслідковий зв’язок — це не вулиця з одностороннім рухом”, — сказав керівник Центру мікробіома та метагеноміки Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Джек Гілберт, який не брав участі в новому дослідженні.

Навпаки, кишківник і мозок працюють разом. Наприклад, виявилося, що споживання їжі після стресової події може змінити мікробну спільноту в нашому кишківнику, що, своєю чергою, загострює депресивні почуття.

За словами Гілберта, ясно те, що коли ми перебуваємо в депресії, мікробіому кишківника часто не вистачає корисної флори. Якщо ми зможемо знову додати ці елементи, можливо, ми зможемо відновити цей цикл, зауважив він.

Змініть свій раціон для покращення настрою

Ось де дієта вступає у гру. Особа, яка споживає недостатньо клітковини, наприклад, може відчути зниження кількості бактерій, що виробляють бутират, що призводить до стресу та запалення та, потенційно, до симптомів депресії.

Це може здатися розчаруванням, що ідея всієї цієї роботи полягає в тому, аби споживати багато фруктів і овочів, а не надлишок цукру. Але величезна кількість досліджень, які підтверджують силу здорового кишківника, стала незаперечною навіть для найзапекліших скептиків, включаючи Гілберта.

Коли дані вказують на те, що здорове харчування, невеликі фізичні навантаження та перерви для уважності можуть принести користь, нам, ймовірно, слід прислухатися до цих порад”, — заявив він.

Дослідження висвітлюють, як саме бактерії спілкуються з мозком. Наприклад, багато з них виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, такі як бутират і ацетат, які впливають на діяльність мозку. Інші виробляють хімічну речовину під назвою ГАМК, дефіцит якої пов’язаний з депресією.

Це означає, що дієта може бути не єдиним способом покращити наші кишкові колонії. Використання пробіотиків для профілактики та лікування депресії може стати точнішим заходом, що зрештою призведе до створення ефективних альтернатив антидепресантам.

Усі ці дослідження переконали Уіттерліндена, що прийняття дієти, яка покращує роботу кишківника, має лише один значний побічний ефект.