За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, за час пандемії у світі зросла кількість людей з психологічними проблемами. Зокрема, збільшилась частота панічних атак серед тих, хто ними страждає та тих, хто переніс коронавірус, на фоні страху знову ним заразитися.

Про це розповіла турецька лікарка-психотерапевтка, Ягмур Кир, повідомляє турецьке видання СNN Türk.

“Частота панічних атак зросла під час пандемії, коли страх заразитися коронавірусом є сильним… У людей, які перехворіли на коронавірус, страх заразитися вірусом повертається й може спричиняти панічні атаки”, – сказала Кир.

Ще один страх, який може стати причиною панічних атак — це боязнь вакцинації. Психіатр каже, що її слід перебороти та вакцинуватися.

“Замість того, щоб уникати вакцинації, людині потрібно переглянути своє ставлення, страх до неї та зробити щеплення”, – переконує лікарка.

За її словами, з початком пандемії люди, які страждають від панічних атак, часто звертаються до лікарень.

“Страх і тривога є нормальними емоціями. Вони повинні бути, тому що спонукають нас вживати запобіжних заходів проти небезпек. Однак люди з панічним розладом перебувають у стані гіперзбудження, і панічні атаки можуть виникати без видимої причини. Панічний розлад має генетичну складову. Але не можна сказати, що у його виникненні є лише спадкові фактори. Важливу роль також відіграють тригерні фактори, наприклад, через зміну місця проживання, роботи, травму, втрату близької людини або хворобу”, – каже лікарка.

Ягмур Кир радить звертатися до фахівців. У разі самостійного реагування вважає корисним забезпечити спокійну обстановку і зробити вправи на дихання та розслаблення.

Український психотерапевт Володимир Миколенко каже, що вакцинація необхідна. І що громадяни бояться не стільки вакцинації, як невизначеного майбутнього.

“Вакцинацію варто пройти, бо альтернатива на сьогодні – це важкий перебіг хвороби або смерть. І ймовірність смерті від вакцини набагато менша, ніж від ковіду… Ми часто боїмося не вакцинації, а невизначеності. Якої з кожним роком стає більше”, – каже фахівець.

Він пропонує розглянути ці два страхи.

“Може вийти, що вакцинацію ми боїмося на 10% чи на 2%, а майбутнього на 90% чи на 98%. Жити справді інколи дуже страшно. Тому давайте контролювати хоча б те, що можемо, наприклад, ймовірність важкого перебігу COVID-19. Давайте вакцинуватися, захищати свої права і справлятися зі своїми страхами”, – наголосив психотерапевт.