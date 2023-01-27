Росія готує новий наступ на Україну, щоб повернути ініціативу, водночас готуючи свою країну до тривалого конфлікту з Заходом, який, як очікує президент РФ Володимир Путін, триватиме роками.

Про це повідомляє Bloomberg.

Майже через рік після вторгнення в Україну, яке мало тривати тижні за планами Кремля, Володимир Путін готує новий наступ на Україну, водночас загартовуючи Росію до конфлікту зі США та їхніми союзниками, який, як він очікує, триватиме роками.

Кремль прагне продемонструвати, що його сили можуть відновити ініціативу після місяців втрати позицій, чинячи тиск на Київ та Захід, щоб вони погодилися на певне перемир’я, яке залишить Росії контроль над територією, яку вона окупувала, за словами офіційних осіб, радників і інші знайомі з ситуацією.

Навіть Путін не може заперечувати слабкі сторони армії РФ, яку він протягом десятиліть створював після того, як його війська втратили більш ніж половину своїх початкових досягнень в Україні, сказали особи на умовах анонімності, щоб обговорити питання, які не є публічними. Постійні невдачі змусили багатьох у Кремлі більш реалістично поставитися до своїх найближчих амбіцій, визнаючи, що навіть утримання поточної лінії фронту було б досягненням для них.

Однак Путін залишається переконаним, що збільшення війська та готовність Росії прийняти втрати – які вже налічують десятки тисяч, більше, ніж у будь-якому конфлікті після Другої світової війни, за оцінками США та Європи – дозволять їй перемогти, попри невдачі досі.

Відновлення наступу може початися вже в лютому-березні, повідомили близькі до Кремля люди. Їхні коментарі підтверджують попередження України та її союзників про те, що наближається новий російський наступ, і припускають, що він може початися до того, як Київ отримає нещодавно обіцяні поставки бойових танків США та Європи.

Рішучість Путіна передвіщає ще одну смертоносну ескалацію війни, оскільки Київ готує новий власний контрнаступ, щоб викинути сили РФ. Російський лідер вважає, що у нього немає альтернативи, окрім як перемогти в конфлікті, який він вважає екзистенційним, зі США та їхніми союзниками. За словами джерел, нова мобілізація в Росії можлива вже цієї весни, оскільки економіка та суспільство все більше підпорядковуються потребам війни.

“Путін розчарований тим, як йдуть справи, але він не готовий відмовлятися від своїх цілей. Це просто означає, що маршрут буде довшим, кривавішим і гіршим для всіх”, — сказала Тетяна Станова, засновниця політичного консультанта R. Politik.

Співробітники розвідки США та Європи сумніваються, чи є у Росії ресурси для нового великого наступу, навіть після мобілізації 300 000 додаткових військ минулої осені. Тим часом союзники України нарощують постачання зброї, готуються вперше поставити броньовану техніку та основні бойові танки, які могли б допомогти українським військам прорвати російські лінії.

Але жорстокі атаки Росії в таких місцях, як Бахмут на Донеччині, яке має обмежене стратегічне значення, виснажили українські сили, відволікаючи війська та підриваючи здатність Києва проводити наступальні операції в інших місцях, за словами офіційних осіб США.

Після блискавичних атак українських сил влітку та восени, Росія посилила захист, використовуючи окопи, танкові пастки та міни, щоб уповільнити будь-яке потенційне просування. Публічно Кремль заявляє, що на даний час не планує додаткової мобілізації.

У довгостроковій перспективі Путін схвалив плани збільшити чисельність збройних сил майже на 50% протягом наступних кількох років, розмістивши нові сили поблизу Фінляндії, яка перебуває в процесі вступу до НАТО, та в окупованих регіонах України. У школах та університетах Росії відновлюються курси військової підготовки, які востаннє широко проводилися за радянських часів.

Однак деякі елементи реалізму щодо катастрофічної роботи армії РФ почали прослизати в жорстко контрольовані російські державні ЗМІ.

“Поки що результати були жахливими, тому що Росія зовсім не була готова. Це перетворилося на затяжну війну, і Росія поки що не має достатньої кількості живої сили чи техніки, щоб її вести. Ми повинні зупинити український контрнаступ і зірвати зусилля Заходу перемогти нас, отримавши військову перевагу”, — сказав Сергій Марков, політичний консультант із тісними зв’язками з Кремлем.

Російські війська не продемонстрували спроможності зробити це з перших тижнів вторгнення, захопивши лише одне невелике місто за останні шість місяців і зазнавши величезних втрат. Українські війська, навпаки, постійно дивували союзників і спостерігачів своїми успіхами у відсічі загарбників.

Деякі інсайдери визнають, що впевненість Путіна в здатності його військових досягти тріумфу – навіть ціною величезних втрат і руйнувань – відображає неправильне розуміння зобов’язання Заходу зупинити його агресію. США та їхні союзники постійно збільшували поставки зброї до категорій, які колись вважалися забороненими.

Проте американські та європейські військові чиновники побоюються, що конфлікт незабаром може перерости в артилерійський бій у стилі Першої світової війни з переважно застійними лініями фронту, сценарій, який може піти на користь Росії з її більшим населенням і військовою промисловістю.

Дипломатично Росія намагалася завоювати прихильників серед незахідних країн, закликаючи до переговорів про припинення вогню. Та навіть близькі до Кремля люди визнають, що на даний час вони безнадійні, враховуючи вимогу України, щоб Росія вивела свої війська за будь-якої угоди.