Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, не звільнятиме Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ, оскільки це буде схоже на поступку власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.

Джерело: Інститут вивчення війни

За даними аналітиків, спроби Пригожина переконати Путіна у своїй лояльності зазнали поразки, оскільки очільник Кремля оцінив збройний заколот як шантаж та засудив його організаторів, як зрадників після заяви Пригожина. Вживання Путіним слова “шантаж” підтверджує здогадки глави російської держави, що Пригожин намагався змусити його прийняти власні вимоги, проте не мав наміру напряму атакувати Кремль.

“Кремль, ймовірно, намагається дати сигнал, що Шойгу поки збереже свою позицію і що Путін не піддасться на спробу шантажу Пригожина”, – відзначили фахівці.

Водночас зазначається, що у Міноборони Росії повідомили, що 26 червня Шойгу відвідав невизначений передовий командний пункт Західного угруповання військ РФ в Україні. Це його перша поява на публіці після наїзду Пригожина на Ростов-на-Дону та Москву. Це є своєрідним підтвердженням, що Шойгу й досі залишається на посаді.

Також в Інституті вивчення війни зауважили, що нині незрозуміло, чи замінить Кремль Шойгу та Герасимова, оскільки такі різкі зміни командування означали б, що Путін поступився вимогам Пригожина.

Натомість аналітики додають, що деякі джерела РФ продовжували припускати зміни російського військового командування після збройного заколоту Пригожина.

Зокрема, блогери почали кампанію з просування губернатора Тульської області Олексія Дюміна замість Шойгу на посаді міністра оборони Росії, оприлюднивши відео, на якому Дюмін відвідав тульський добровольчий батальйон 25 червня. Інші, своєю чергою, стверджували, що Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) займається розслідуванням зв’язків Дюміна з Пригожиним і доступу Вагнера до ракетних комплексів “Панцир”.