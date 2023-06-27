Фахівці Інституту вивчення війни проаналізували можливе майбутнє ПВК "Вагнер" та його очільника Євгена Пригожина у Білорусі, куди його відправили після заколоту у Росії.

Джерело: ISW

Напередодні опозиційне видання “Верстака” повідомило, що у Білорусі зводять декілька таборів для розміщення бойовиків ПВК “Вагнер”. Зокрема за даними видання будівництво бази площею 24 000 квадратних кілометрів для 8 000 вагнерівців вже триває в Осиповичах, Могильовська область.

Аналітики додали, що розташування бази ПВК “Вагнер” в Осиповичах не становить безпосередньої загрози для України, оскільки Осиповичі розташовані приблизно за 200 кілометрів від міжнародного кордону Білорусі з Україною, і створення нових баз вагнерівців у Гомельській або Брестській областях на кордоні з Україною викликало б набагато більше тривоги.

Водночас фахівці додали, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може спробувати використати бойовиків Пригожина, щоб збалансувати тривалу спробу Росії створити постійну військову присутність у Білорусі, хоча, якою мірою Лукашенко зможе успішно кооптувати Пригожина або відмовити в потенційній російській вимозі про екстрадицію Пригожин чи бойовики Вагнера в Білорусі залишається незрозумілим.

Станом на 26 червня особисте місцезнаходження Пригожина залишається невідомим.

Проте, додали експерти, Білорусь не запропонує бійцям Пригожина справжній притулок, якщо Кремль тисне на Білорусь.

На думку аналітиків, президент РФ Володимир Путін може використати Білорусь як пастку для ПВК “Вагнер”.

“Кремль, ймовірно, вважатиме вагнерівців, які слідують за Пригожиним до Білорусі, зрадниками, незалежно від того, вживе він негайно проти них заходів чи ні. Зокрема, у своїй промові 26 червня Путін заявив, що вагнерівцям дозволено їхати в Білорусь і що Путін виконає свою невизначену “обіцянку” щодо тих найманців, які вирішать це зробити”, – мовиться у звіті ISW.

Фахівці резюмували, що визнання Путіним своєї обіцянки щодо того, що вагнерівці будуть у безпеці в Білорусі, є гарним знаком, проте невідомо, як довго очільник Кремля дотримуватиметься своїх слів.

“Найманці ПВК “Вагнер” у Білорусі навряд чи залишаться у безпеці від російських наказів про екстрадицію, якщо Путін відмовиться від обіцянок і звинуватить їх у державній зраді. Раніше Лукашенко передав Москві 33 затриманих у Білорусі співробітників Вагнера після того, як використав їх як важіль впливу на Кремль у 2020 році, і немає очевидних причин, чому він не зробив би цього знову”, – додали фахівці.