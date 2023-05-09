На думку аналітиків Інституту вивчення війни президент РФ Володимир Путін намагається використати парад до Дня перемоги, щоб продемонструвати постійний вплив Росії в Центральній Азії.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Фахівці зазначили, що цьогоріч парад до Дня перемоги у Москві відвідають президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизії Садир Джапаров, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і президент Таджикистану Емомалі Рахмон відвідають парад Перемоги в Москві 9 травня.

Пов’язане з Кремлем російське пропагандистське видання “Ведемости” повідомило про візит Джапарова до Москви на День Перемоги 23 квітня, тоді як російські ЗМІ повідомили про візити Токаєва, Мірзійоєва та Рахмона 8 травня, тобто лише за день до параду.

Російське незалежне інформаційне видання СОТА повідомляє, що пресслужба Рахмона спочатку повідомила, що він святкуватиме в Душанбе, але пізніше заявила, що Рахмон прибув до Москви на День перемоги.

За даними ще одного російського пропагандистського видання ТАСС, Путін також запрошував на парад президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова, однак він не підтвердив свою присутність.

Аналітики нагадали, що минулоріч парад до Дня перемоги у Москві не відвідав жоден іноземний лідер, а Казахстан, Узбекистан та Киргизстан відмовились від святкувань посилаючись на пандемію коронавірусу.

“Пізнє оголошення про присутність лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, вказує на їх небажання демонструвати пряму та публічну підтримку війни попри спроби Кремля проєктувати владу щодо цих держав”, – мовиться у звіті.

Також експерти додали, що на парад прибули самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.