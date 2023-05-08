Перебіг подій напередодні 9 травня, коли Володимир Путін планує вийти на сцену, щоб відзначити перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною, змусив Москву значно напружитися. Ідеться про "насичений інцидентами" тиждень, протягом якого безпілотники атакували Кремль, а один із вищих військових керівників Росії погрожував Путіну влаштувати збройне повстання.

Про це сповіщає The Guardian.

Вище російське керівництво ввело заборону на використання безпілотників і почало глушити сигнали GPS, що спричинило порушення сфер обслуговування, зокрема, служб таксі. Поліцейських спорядили біноклями для стеження за ймовірними безпілотниками.

“Спостерігається знервованість, якої я раніше ніколи не бачив. Проте День перемоги повинен відбутися, іншого виходу немає”, – сказав один із московських посадовців на умовах анонімності.

Зазначено, що російська влада демонструвала ознаки занепокоєння щодо святкування 9 травня на тлі побоювань українських ударів ще до атаки безпілотників на Кремль. Щонайменше шість регіонів РФ відмовилися від святкування та проведення парадів.

Напередодні 9 травня Росія не виглядає тріумфатором у війні, як очікував Путін. Повномасштабне вторгнення Москви на сході України, що розпочалося 24 лютого 2022 року, принесло Росії мінімальні успіхи при приголомшливих втратах Збройних сил РФ. За попередніми оцінками західних офіційних осіб, лише з грудня під час бойових дій в Україні загинуло понад 20 тисяч російських бойовиків.

Посилив побоювання у Кремлі й власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин, який звинуватив найвищих керівників Міністерства оборони РФ у втратах, завданих російським армійцям в Україні. Крім того, очільник “Вагнер” заявив, що його найманці залишать позиції у місті Бахмут Донецької області 10 травня, на наступний день після проведення параду перемоги, якщо керівництво РФ не передасть більше снарядів для “вагнерівців”.

Крім того, Росія скасувала у 2023 році проведення традиційної ходи “Безсмертний полк”.

Влада РФ ,ймовірно, занепокоєна тим, що така хода може показати реальну кількість російських втрат на війні в Україні, якщо родичі принесуть портрети загиблих, пояснює Дара Массікот, старший науковий співробітник з питань політики корпорації Rand.

“У більшості військових парадів будуть брати участь тільки призовники, тому що всі контрактники воюють в Україні. Оскільки на війні задіяна більша частина сухопутних військ, деяким регіонам доведеться виявити винахідливість та залучити військових інструкторів та інший персонал, щоб створити видимість нормального життя”, – каже Массікот.

Варто відзначити, що скасування святкувань до Дня перемоги в низці регіонів РФ, ймовірно, свідчить про відчуття загрози серед російського керівництва у зв’язку з останніми атаками дронами.

Водночас представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що російські військові можуть вдатися до провокацій 9 травня, оскільки ворог обирає для цього символічні дати.