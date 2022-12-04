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Путін перевів війну на новий рівень варварства – Нуланд

Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що президент Росії Володимир Путін не щирий щодо своїх "прагнень" мирних переговорів з Україною, оскільки одночасно із цими закликами він виводить війну на новий рівень "варварства", лишаючи мирних жителів без електроенергії.

Неділя, 4 грудня 2022, 11:01
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Про це інформує Reuters.

Вікторія Нуланд зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими високопосадовцями, щоб висловити підтримку США в умовах атак з боку РФ критичної інфраструктури.  

“Дипломатія, очевидно, є метою кожного, але ви й опонент повинен бути готовим до цього”, — сказала вона журналістам. “І очевидно, чи в контексті енергетичних атак, чи з риторики Кремля та загального ставлення, що Путін не щирий і не готовий до цього”.

Несерйозність позиції РФ, за словами Нуланд, підтвердила реакція Кремля на слова президента США Джо Байдена щодо перемовин. 1 грудня лідер США заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, якщо останній бажає завершення війни. На це Кремль відповів, що таке можливе лише якщо Захід визнає російськими окуповані території.

Приблизно щотижня Росія здійснює масштабні атаки на українську інфраструктуру електропостачання та теплопостачання. І українська влада, і союзники вважають це свідомим наміром завдати шкоди цивільному населенню, що є воєнним злочином.

“Путін перевів цю війну на новий рівень варварства, перенісши її в кожну українську домівку, намагаючись вимкнути світло та воду і досягти того, чого не зміг на полі бою”, — констатувала заступниця Держсекретаря США з політичних питань.

Теги: Володимир Зеленський, атака інфраструктури, війна, Вікторія Нуланд, російсько-українська війна, Кремль

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