Путін перевів війну на новий рівень варварства – Нуланд

Про це інформує Reuters.
Вікторія Нуланд зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими високопосадовцями, щоб висловити підтримку США в умовах атак з боку РФ критичної інфраструктури.
“Дипломатія, очевидно, є метою кожного, але ви й опонент повинен бути готовим до цього”, — сказала вона журналістам. “І очевидно, чи в контексті енергетичних атак, чи з риторики Кремля та загального ставлення, що Путін не щирий і не готовий до цього”.
Несерйозність позиції РФ, за словами Нуланд, підтвердила реакція Кремля на слова президента США Джо Байдена щодо перемовин. 1 грудня лідер США заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, якщо останній бажає завершення війни. На це Кремль відповів, що таке можливе лише якщо Захід визнає російськими окуповані території.
Приблизно щотижня Росія здійснює масштабні атаки на українську інфраструктуру електропостачання та теплопостачання. І українська влада, і союзники вважають це свідомим наміром завдати шкоди цивільному населенню, що є воєнним злочином.
“Путін перевів цю війну на новий рівень варварства, перенісши її в кожну українську домівку, намагаючись вимкнути світло та воду і досягти того, чого не зміг на полі бою”, — констатувала заступниця Держсекретаря США з політичних питань.
- 3 грудня президент Франції Емманюель Макрон підтримав російську інформаційну операцію стосовно необхідності Заходу обговорювати російські “гарантії безпеки”.
- Президент США Джо Байден та президент Франції Емманюель Макрон прямо зараз проводять пресконференцію у Білому домі в межах державного візиту французького лідера. Очікується, щоключовими темами стануть війна РФ проти України та підтримка Києва з боку НАТО.
- Президент США Джо Байден привітав президента Франції Емманюеля Макрона в Білому домі 1 грудня. У такий спосіб розпочався офіційний державний візит, спрямований на зміцнення американсько-французького альянсу, оскільки французький глава став критично важливим союзником на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.