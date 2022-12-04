Путін перевів війну на новий рівень варварства – Нуланд

“Дипломатія, очевидно, є метою кожного, але ви й опонент повинен бути готовим до цього”, — сказала вона журналістам. “І очевидно, чи в контексті енергетичних атак, чи з риторики Кремля та загального ставлення, що Путін не щирий і не готовий до цього”.

Несерйозність позиції РФ, за словами Нуланд, підтвердила реакція Кремля на слова президента США Джо Байдена щодо перемовин. 1 грудня лідер США заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, якщо останній бажає завершення війни. На це Кремль відповів, що таке можливе лише якщо Захід визнає російськими окуповані території.