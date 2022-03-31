Цитує сера Джеремі Флемінга британське видання The Guardian.

Володимир Путін зробив стратегічний прорахунок, розпочавши вторгнення в Україну, і його радники “бояться сказати йому правду” про масштаби його помилки, заявив керівник британського шпигунського агентства GCHQ у своїй промові в четвер.

Сер Джеремі Флемінг під час виступу в Австралії сказав, що російський лідер неправильно оцінив силу українського опору, західну санкційну відповідь і здатність його сил швидко здобути перемогу.

“Все це призводить до стратегічного прорахунку, про який західні лідери попереджали Путіна. Це стало його особистою війною, за яку платять невинні люди в Україні і все частіше звичайні росіяни”, – сказав Флемінг.

Західні чиновники хочуть покласти відповідальність за неспровоковане вторгнення в лютому на Путіна, якого вони характеризують як домінуючого ізольованого лідера, який приймає погані рішення частково тому, що він більше не отримує точну інформацію чи чесну думку від своїх підлеглих.

Флемінг вважає, що невдача в досягненні швидкої перемоги повинна викликати розбрат у Кремлі.

“Попри те, що ми вважаємо, що радники Путіна бояться розповісти йому правду про те, що відбувається, масштаби цих неправильних суджень повинні бути кристально ясними для режиму”, – наголосив він.

Раніше офіційні особи США висловили подібну думку, стверджуючи, що Путіна вводять в оману радники, які були занадто налякані, щоб розповісти йому, наскільки погано йде війна в Україні і наскільки згубними були західні санкції.

“У нас є інформація, що Путін відчув, що введений російськими військовими в оману, що спричинило постійну напругу між ним та його військовим керівництвом”, – сказала директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бідінгфілд.

Вона додала: “Ми вважаємо, що його радники дезінформують Путіна про те, наскільки погано працюють російські військові та як російську економіку калічать санкції, тому що його старші радники занадто бояться сказати йому правду”.

На думку Білого дому, стає все більш очевидним, що війна Путіна була стратегічною помилкою, яка в довгостроковій перспективі зробила Росію слабкою та ізольованою на світовій арені.

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