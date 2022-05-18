Президент Фінляндії Саулі Нііністьо поділився деталями своєї розмови з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами фінського лідера, він прямо заявив Путіну, що його армія чинить звірства в Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю шведському телеканалу SVT.

Розмова між президентами Фінляндії та Росії відбулась 14 травня. Саулі Нііністьо зателефонував Володимиру Путіну, щоб повідомити – його країна буде подавати заявку на членство у НАТО.

Фінський лідер наголосив, що на такий крок вони пішли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Під час перемовин Путін також намагався переконати фінського президента, що Росія проводить “спецоперацію” виключно на Донбасі.

“Ви зараз бомбите дітей, жінок, людей у Києві, Харкові, Маріуполі, які не мають жодного стосунку до Донбасу”, – заявив у відповідь Нііністьо.

Після такого звинувачення, додав президент Фінляндії, Путін замовк, так нічого і не відповівши.