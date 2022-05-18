Про це він розповів в інтерв’ю шведському телеканалу SVT.
Розмова між президентами Фінляндії та Росії відбулась 14 травня. Саулі Нііністьо зателефонував Володимиру Путіну, щоб повідомити – його країна буде подавати заявку на членство у НАТО.
Фінський лідер наголосив, що на такий крок вони пішли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Під час перемовин Путін також намагався переконати фінського президента, що Росія проводить “спецоперацію” виключно на Донбасі.
“Ви зараз бомбите дітей, жінок, людей у Києві, Харкові, Маріуполі, які не мають жодного стосунку до Донбасу”, – заявив у відповідь Нііністьо.
Після такого звинувачення, додав президент Фінляндії, Путін замовк, так нічого і не відповівши.
- Нагадаємо, Фінляндія та Швеція готові покласти край десятиліттям нейтралітету, приєднавшись до НАТО, що є драматичною еволюцією європейської безпеки та геополітики, спричиненою нападом РФ на Україну. У разі схвалення, це означатиме найбільше розширення військового альянсу за останні два десятиліття.
- Також після повномасштабного російського вторгнення в Україну кількість фінів, які вбачають у РФ значну військову загрозу, збільшилася на 25% і тепер становить 84%.