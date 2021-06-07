Президент Росії Володимир Путін підписав закон про вихід країни з Договору про відкрите небо.

Документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Другого червня денонсацію Договору з відкритого неба слідом за Держдумою схвалила Рада Федерації.

З угоди в листопаді минулого року офіційно вийшли Сполучені Штати Америки. За словами американської влади, рішення пов’язане з порушеннями Росією ряду положень документа.

Договір уклали у 1992 році. Угода дозволяє країнам-учасницям здійснювати розвідувальні польоти над територією один одного, щоб стежити за військовою діяльністю і дотриманням чинних договорів у галузі контролю над озброєннями.

Договір про відкрите небо – це багатостороння угода, що дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів.

Договір укладений 24 березня 1992 року в столиці Фінляндії – Гельсінкі представниками 23 держав-членів ОБСЄ. Серед підписантів були США і Росія.

Метою договору є зміцнення довіри між державами через вдосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю і за дотриманням угод у галузі контролю над озброєннями.