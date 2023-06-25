Володимир Путін зіткнувся з найсерйознішим викликом своєму президентству після того, як система, яку він очолював протягом останніх двадцяти трьох років, зруйнувалася цими вихідними під тиском війни, яку він розпочав в Україні, і на мить переросла у збройний конфлікт усередині Росії.

Джерело: The Washington Post

“Похід на Москву розгніваного колишнього союзника Путіна Євгена Пригожина в супроводі конвою озброєних членів його приватної групи найманців “Вагнер” стало для очільника Кремля розплатою за його правління, яке досі процвітало завдяки здатності президента РФ розділяти та володарювати, протиставляючи конкуруючі групи і виступаючи в ролі арбітра між ворогуючими елітами”, – відзначили у виданні.

Незважаючи на те, що повстання Пригожина зрештою було припинено, воно виявило глибокі слабкості всередині правлячої верхівки РФ, натякнувши на ймовірність громадянської війни, та протягом кількох годин у суботу, здавалося, створювало загрозу для позиції самого Путіна.

Як зазначається, після більш ніж двох десятиліть автократичного правління гординя Путіна неодноразово затьмарювала його судження — як під час вторгнення в Україну, так і через помилкову оцінку того, чи може Пригожин становити загрозу — і дозволила багатомісячному протистоянню між керівником “Вагнер” та російським військовим керівництвом перерости у збройне повстання.

“Останнім часом Путін робить помилку за помилкою, і Пригожин може стати для нього критичною помилкою, — сказав Михайло Ходорковський, який став провідним опозиціонером у вигнанні після того, як Путін ув’язнив його на десять років. – Коли ти при владі двадцять років і всі кажуть тобі, який ти геній, хто знає, що відбувається з твоєю свідомістю”.

Нинішня криза, як би вона не закінчилася, зрештою ще більше послабить режим Путіна, додав Ходорковський.

Протягом кількох тижнів члени російської еліти “з відкритими ротами” спостерігали, як Пригожин знущається над російським військовим командуванням, звинувачуючи його в “некомпетентності, корупції та руйнуванні життів десятків тисяч російських солдатів у війні РФ проти України”.

Водночас, як підкреслили у виданні, Путін, здавалося, погоджувався — і навіть схвалював — конфронтацію, доки Пригожин залишався лояльним до самого очільника Кремля та направляв своє зростаюче невдоволення перебігом війни зсередини “патріотичного табору”.

“Пригожин взяв на себе більш серйозну роль, ніж очікував Путін”, — сказала Тетяна Станова, засновниця політичної консалтингової компанії R-Politik. – Він не розумів, що люди зараз живуть через соцмережі, інтернет. Він не розумів, що зараз у Пригожина масштаб”.

Інші оглядачі сказали, що повстання було “симптомом глибокої хвороби” російської держави, викликаної месіанською місією Путіна захопити те, що, на його думку, є історичними землями Росії в Україні. Для досягнення своїх цілей російський президент позбувся будь-яких залишків верховенства права.

Особливо дестабілізуючим було рішення Путіна дозволити швидке зростання приватних груп найманців, таких як “Вагнер”, щоб послабити тиск на збройні сили та дозволити звільнити в’язнів, щоб воювати на боці Росії, пояснили у виданні.

“Держава не змогла контролювати власні функції. Вона дозволила порушувати свої закони”, – прокоментував Андрій Колесніков, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир. Похід Пригожина на Москву, за його словами, це крах інститутів держави”.

Після того, як Путін частково мобілізував російське населення після відступу російської армії з Харкова минулої осені, Костянтин Ремчуков, редактор московської “Независимой газеты”, попередив в інтерв’ю BBC, що поява приватних військових груп може перерости у громадянську війну.

“Різні фракції всередині уряду, — сказав він, — боротимуться за владу, тому що, очевидно, конкуренція між кланами посилиться, тому що зараз у них багато зброї. Навіть у злочинців є зброя. У всіх є зброя”.

Своєю чергою, один із високопоставлених представників російських дипломатичних кіл, який продовжує контактувати з членами уряду РФ, сказав, що дедалі гучніша критика Пригожиним щодо ведення війни все ж викликала резонанс серед частини еліти та відображала зростаючий розкол щодо війни Путіна.

“Довгий час існували різні підходи [серед еліти] до проведення військової операції і до того, як потрібно управляти економікою і політичною ситуацією, — відзначив він. – Нічого принципово нового Пригожин не сказав, але зараз ці розбіжності вийшли назовні і, на жаль, справа дійшла до відкритого конфлікту”.

Відтак, нещодавнім свідченням того, що серед російської еліти зростає напруженість, стала публічна заява на початку цього місяця впливового російського депутата Костянтина Затуліна, близького до високопоставлених співробітників ФСБ Росії, про те, що Москва не досягла жодної зі своїх військових цілей і що багато з них стали “безглуздими”.

Водночас Сергій Марков, пов’язаний із Кремлем політичний консультант, сказав, що повстання Пригожина стало “колосальним шоком і провалом” для російського президента.

“Для Путіна провалом стала спеціальна військова операція. Провалом було те, що Захід повністю і рішуче включився в цю війну, а зараз повним провалом те, що найбільш боєздатна частина російських збройних сил повернулася проти нього і російської влади”, – прокоментував Марков.

Путін, за його словами, “зараз має три війни”. “Війна в Україні. Війна із Заходом. А тепер війна всередині країни”.

Марков поклав відповідальність за повстання на нещодавню постанову уряду про те, що всі “добровольчі формування”, включаючи групу “Вагнер”, підписують контракт з Міноборони до 1 липня. Пригожин відмовився від цього наказу.

“Якби всі підписали контракти, то група “Вагнер” стала б підпорядкованою міністру оборони, і Пригожин втратив би свою ПВК протягом двох місяців”, – пояснив Марков.