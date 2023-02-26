Президент Володимир Путін назвав протистояння між РФ та Заходом через війну в Україні екзистенціальною битвою за виживання Росії та російського народу, додавши, що він був змушений брати до уваги ядерний потенціал НАТО.

Про це інформує Reuters.

Через рік після того, як Володимир Путін віддав наказ про вторгнення в Україну, очільник Кремля все більше презентує війну як переломний момент у російській історії – і вважає, що саме майбутнє РФ та її народу під загрозою.

“У них одна мета: розпустити колишній Радянський Союз і його фундаментальну частину — Російську Федерацію”, — заявив Путін. Натомість – НАТО та Захід відкидають такий наратив, кажучи, що їхня мета – допомогти Україні захиститися від неспровокованого нападу. Путін, своєю чергою, наголосив, що Захід хоче розділити Росію, а потім контролювати найбільшого у світі виробника сировини. За його словами, це крок, який цілком може призвести до знищення багатьох народів Росії,

“Я навіть не знаю, чи зможе такий етнос, як російський народ, вижити в тому вигляді, в якому він існує сьогодні”, – прокоментував Путін. Крім того, він додав, що плани Заходу оприлюднені та “були викладені на папері”, хоча не уточнив, де їх можна знайти.

За словами президента США Джо Байдена, конфлікт між Росією та НАТО може спровокувати Третю світову війну. Президент Росії заявив, що американська та європейська військова допомога Україні на десятки мільярдів доларів свідчить про те, що РФ тепер протистоїть самій НАТО.

Додається, що “Путінське екзистенціальне обрамлення війни” дозволяє 70-річному вождю Кремля підготувати російський народ до набагато глибшого конфлікту, водночас це також дає йому більше свободи щодо видів зброї, яку він одного дня зможе використати. Офіційна ядерна доктрина Росії допускає застосування ядерної зброї, якщо вона або інші види зброї масового знищення використовуються проти країни, або якщо використовується звичайна зброя, яка ставить під загрозу “саме існування держави”.

Крім того, Путін намагався підкреслити рішучість війни Росії в Україні, призупинивши знакову угоду про контроль над ядерними озброєннями, попередивши, що Москва може відновити ядерні випробування. Наголошено, що Росія має найбільший у світі запас ядерних боєголовок. За даними Федерації американських вчених, РФ має більше боєголовок, ніж США, Франція та Велика Британія разом.

“У сьогоднішніх умовах, коли всі провідні країни НАТО задекларували головну мету — завдати нам стратегічної поразки, щоб російський народ страждав, неможливо ігнорувати їхній ядерний потенціал” – сказав Путін.

Також очільник Кремля назвав найбільшим результатом минулого року єдність російського народу.