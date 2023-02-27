Про це інформує BBC, посилаючись на інтерв’ю Бернса телеканалу CBS.
Як повідомляли #Букви, за словами Бернса, альянс Росії з Іраном рухається досить швидко у дуже небезпечному напрямку. Відомо, що іранці вже надали Росії сотні бойових безпілотників, які використовують, щоб завдавати шкоди українським громадянам та інфраструктурі. Крім того, вони надали боєприпаси для артилерії і танків.
Також очільник розвідувального управління додає, що ЦРУ бачить ознаки того, що Росія пропонує допомогу іранцям у їхній ракетній програмі та щонайменше розглядає можливість надати Ірану винищувачі в обмін на військову допомогу РФ.
“Це створює загрози не лише для українців, що ми вже бачили, але й для наших друзів і партнерів на Близькому Сході”, – наголосив Бернс.
Говорячи про Китай, Бернс заявив, що ЦРУ уважно стежить за розвитком відносин між Пекіном і Москвою. За його словами, в американської розвідки з’явилися дані про те, що Китай розглядає можливість постачання летальної зброї Росії.
“Це не означає, що вони ухвалили остаточне рішення або що вони почали постачати таку зброю. Але ми до цього ставимося дуже серйозно”, – пояснив Бернс.
Згідно зі словами посадовця, Путін без сентиментів ставиться до значних людських втрат у цій війні, зокрема, в російській армії, але його “зарозумілість і зачеплене честолюбство” продовжують відігравати важливу роль у ході війні.
Крім того, Бернс сказав, що хотів би бачити можливості для переговорів, додавши, що лише успіхи на полі бою створять якісь можливості для них у майбутньому. “Це буде рішенням українців, і, як сказав президент, не лише ми як розвідка, а й уряд маємо зробити все можливе, щоб українці змогли отримати перевагу на полі бою і в результаті – за столом переговорів”, – резюмував він.
- Речниця МЗС Китаю Мао Нінь заявила, що Пекін постійно тримає зв’язок зі сторонами конфлікту, зокрема Україною. Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс стверджував, що “китайське керівництво розглядає можливість надання зброї” Росії.