Про це інформує BBC, посилаючись на інтерв’ю Бернса телеканалу CBS.

Як повідомляли #Букви, за словами Бернса, альянс Росії з Іраном рухається досить швидко у дуже небезпечному напрямку. Відомо, що іранці вже надали Росії сотні бойових безпілотників, які використовують, щоб завдавати шкоди українським громадянам та інфраструктурі. Крім того, вони надали боєприпаси для артилерії і танків.

Також очільник розвідувального управління додає, що ЦРУ бачить ознаки того, що Росія пропонує допомогу іранцям у їхній ракетній програмі та щонайменше розглядає можливість надати Ірану винищувачі в обмін на військову допомогу РФ.