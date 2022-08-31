Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

29 серпня Путін провів перемовини з головою роснацілональності Ігорем Баріновим щодо створення “адаптаційних центрів” для “мігрантів”, які проживають у Російській Федерації.

Під час розмови Барінов заявив, що з дозволу та підтримки Путіна Федеральне агентство з етнічних справ працює над програмами у пілотних регіонах (які саме регіони він не вказав), щоб переконатися, що “мігранти” до життя у Росії знали та поважали російські традиції, звичаї та закони, щоб запобігти “соціальній ізоляції мігрантів” у РФ.

Також за словами Барінова, існує ризик утворення анклавів етнічними меншинами в Росії, що призведе до загострення етнічної злочинності всередині РФ. Тому “адаптаційні центри” стануть ефективним інструментом для підтримки стабільності спільнот мігрантів.

Російське видання “Вот Так” розширило заяви російського експерта з питань міграції Олександра Верховського про те, що такі програми мають будуватися як щось середнє між таборами для біженців і центрами професійної підготовки мігрантів.

Верховський також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Росію в’їхало понад 3,5 мільйона українців.

“Багато переміщених українців не перебувають у Росії добровільно, і російський уряд примусово перевів щонайменше 1000 дітей із Маріуполя до Росії. Примусове переміщення дітей однієї групи до іншої “з наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу” є порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього”, – наголосили аналітики ISW.

Експерти додали, що створення так званих програм соціальної адаптації в Росії додало б соціальний вимір правовим рамкам, через які Путін, ймовірно, прагне примусово культурно асимілювати українців у Російській Федерації.

29 серпня аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що 27 серпня російський президент підписав укази спрямовані на те, щоб допомогти особам без громадянства та мігрантам з України безстроково проживати та працювати в Російській Федерації з призначенням певних соціальних виплат тим, хто покинув Україну після 18 лютого.

Голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв також заявив, що Росія у вересні почне працювати над законопроєктом про умови в’їзду, виїзду та перебування в Росії для іноземців.

“Укази Путіна та законопроєкт, на який посилається Медведєв, ймовірно, мають на меті встановити умови для мігрантів з України, щоб залишатися в Росії назавжди, таким чином, фактично, формуючи кістяк розширеної кампанії з переміщення населення між Україною та Росією з метою русифікації України. Програми в так званих адаптаційних центрах, ймовірно, слугували б формою культурного перепрограмування, щоб стерти українську культурну ідентичність з переміщених українців, які або втекли до Росії, або були депортовані російською владою”, – резюмували експерти.